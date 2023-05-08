R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業

統一機械人控制系統 省培訓運作成本

現時，該公司是透過在機械人上加裝一個控制器的方式，令ARC能夠兼容不同生產商的機械人。該公司研發的控制器，附加激光雷達、鏡頭和人工智能技術，可令機械人原有的性能有增無減（例如增強其自動避障功能）。由於安裝和拆卸耗時不多，所以企業不一定為每個機械人都配上一個控制器。

至於應用方面，該公司暫時是主攻戶外使用的機械人，尤其是建築、測量、土木工程等行業用來檢查岩土或勘察的四足機械人和履帶機械人等。稍後，還計劃支援一些農業機械人。

現時，ARC已可支援3個生產商的機械人，分別是美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）、瑞士ANYbotics，以及中國內地宇樹科技（Unitree）等。在「2022香港資訊及通訊科技獎」中，ARC獲得一個「商業方案」（新興技術）銀獎。該公司也是波士頓動力公司的四足機械人SPOT的第一家香港特約開發商，並且入選了香港工業總會轄下香港初創企業協會主辦的「初創飛昇計劃」（STARS Programme）。

王瑾燊指出，以傳統方式在地盤使用多個生產商的機械人，要讓每個機械人都在地盤行一轉來創建地圖，相當花時間。但改用ARC後，只要讓其中一個機械人在地盤行一轉，創建的地圖就可讓不同生產商的機械人共用。

ARC透過Wi-Fi、4G或5G與機械人連繫。今年初，該公司還曾示範透過互聯網，遠在巴基斯坦遙距控制位於香港的機械人，延時只是1至2秒。稍後，ARC可透過無線電技術來連繫機械人。為了控制延時，該公司會分別使用2.4GHz的無線電波來傳送機械人的控制信號，以及使用5.8GHz的無線電波來傳送圖像。

擬兩年後兼容室內機械人

該公司希望，在2025年再加入送餐、護老等服務機械人的支援。屆時，ARC可能會成為全世界第一套同時兼容戶外和室內機械人的機械人控制系統。

[新經濟新天地]