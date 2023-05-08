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李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障

【明報專訊】讀者張女士來信：

較早前決定提早退休，主要原因是爸爸離世，自己靠出租物業和股票及基金的派息，基本足夠我的生活所需，所以想專心陪伴媽媽，亦都是因為爸爸的離開令我想起有關遺產處理的問題。

本人沒有子女，只有養寵物，但希望在遺產或財富的分配上，可以照顧到我的媽媽和我的侄子們，也考慮為流浪的動物留一點心意，會有什麼可以考慮的理財建議呢？

筆者回覆：

現時單身貴族，或者婚後選擇不生育但飼養寵物的人士愈來愈多。張女士考慮到媽媽的生活或如何留一份心意給侄子們，以下是通用的意見供參考。

單身貴族的生活的確較為自由，但同樣代表退休生活要「靠自己」，因為肯定沒有子女財務和生活上的支援。所以，單身貴族必須優先考慮自身的退休安排，有餘力再考慮財富的分配。針對遺產的處理展開討論，第一步當然是檢視自己的遺囑，如果沒遺囑，難確保媽媽和侄子分配到心目中的財產。關於沒有遺囑的分配，詳情可以參考香港的《無遺囑者遺產條例》及諮詢相關的專業人士，接下來集中討論如何兼顧退休生活及財富傳承的安排。

可靈活調整受益人比例

根據張女士的情况，每月租金與支出的相差是8000元，假設有一個投資組合可以獲取每年約4%的回報，理論上需要保留一個240萬元的投資組合。另外，投資市場的波動難測，最簡單的做法是保留一定比例的現金，舉例說兩年的生活費用，即72萬元，這樣便較有信心度過不同的經濟周期，遇到熊市也有本錢等待回升，減低貿然沽貨的可能。

在必須要照顧好自己的退休生活的前提下，剩低的資金可動用在其他用途上，理論上有188萬元可用，可以考慮配置合適的終身人壽保險，第一個好處是透過人壽保險的特點，死亡理賠的金額可能得以倍大，繼承人可獲得更大財富保障。第二個好處是張女士作為保單持有人，保留使用這筆財富的權利，有需要時可提取保單的價值。第三個好處是可以靈活調整受益人比例，比如說現階段最關心的是媽媽，待媽媽百年歸老後就可調高侄子的比例，侄子們都成年甚至事業有成，有餘力的話更可將保單捐贈予與動物有關的慈善機構。

以上的通用思路，可以兼顧到退休生活，及增加了未來財富分配的彈性，某些人繼承物業，某些人或機構收到一筆現金，具體詳情宜就自身的情况諮詢相關的專業人士以設計合適的方案。

CFP認可財務策劃師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]