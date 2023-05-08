溫傑：希瑪內地營運復常 業績有望改善

提到牙科服務，集團於去年2月完成收購深圳市愛康健齒科集團（現稱深圳希瑪愛康健口腔集團）的 61.5%股權。深圳愛康健是深圳及大灣區知名連鎖牙科診所，有26年營運歷史，服務網絡遍及深圳。透過是次收購，集團立即在增長中的深圳及大灣區牙科市場佔有一席之地。

而集團已成為深圳最大的私家醫療服務集團之一，旗下有3間醫院（兩間眼科醫院及1間牙科醫院）、1間眼科中心及12間牙科診所。根據管理層所表示，自中港兩地關卡的限制性措施於今年2月放寬後，深圳愛康健的牙科業務已飈升至疫情前的水平。

業績方面，去年集團於內地的部分醫院和門診受疫情影響而暫時停業，其中上海、北京和深圳的醫院所受影響尤為嚴重，無可避免地對內地眼科業務構成負面打擊。 綜合而言，去年集團收入及毛利分別為17.3億及4.5億元，按年上升55.7%及25%。雖然期內錄得虧損，惟有兩點值得留意：

提供「眼+牙」雙專科醫療服務

首先是縱使去年內地眼科業務受到新冠疫情較為嚴重的影響，惟集團擴展內地眼科網路的步伐並未停下來。在廣州及揭陽眼科醫院相繼於去年4月和8月開業後，集團營運中的眼科醫院數目已增至9間，覆蓋大灣區5個重點城市。佛山眼科醫院的前期籌備工作已基本上完成，預計可於今年投入服務。

另外，除以上提到深圳愛康健的牙科業務成功復常之外，其實去年下半年香港的眼科業務已迅速反彈，成績令人滿意。更重要的是，今年內地各地醫院及門診營運亦已陸續回復正常。受惠於內地經濟和消費強勁反彈，今年以來就診量和手術量均持續向好，預示整體業績有望改善。

展望未來，希瑪眼科將落實「雙專科•雙輪推動」的增長策略，即以眼科服務為核心，透過提供「眼+牙」雙專科醫療服務，並朝向眼科上游產品方向發展（例如銷售視力輔助產品），雙輪推動業務取得更大增長。具體策略包括在內地及香港設立或收購更多醫院或診所，以及物色適合的戰略伙伴以開發、生產及分銷近視防控相關產品。

投資者可於現價買入作中長線部署，首個目標為4.8元。若成功突破並守穩，後市有機會上試5.3元。為減投資風險，買入價下跌10%為止蝕水平。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]