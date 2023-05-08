瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871

【明報專訊】受惠內地股市復市，港股上周五「中字頭」的內房、內險、內銀普遍做好，其中走勢强勁的平保（2318）升1.4%穿60元收市，重回2月初高位；同為內險股的中壽（02628）於5月2日高位回落，上周四、五再次發力向上，於15.5元的高位收市。由於內險板塊做好，根據瑞銀資金流，較多持有好倉產品的投資者都獲利離場，部分投資者買入相關淡倉產品。如投資者看好平保，可留意平安牛證（61871），收回價53元，行使價52.4元，2023年11月到期，有效槓桿約8.8倍；如看淡可留意平安熊證（68542），收回價67元，行使價67.6元，2023年12月到期，有效槓桿約7.0倍。如看好中壽，可留意中壽認購（14259），行使價16.9元，2023年12月到期，有效槓桿約5.7倍；如看淡可留意中壽認沽（12451），行使價12.1元，2023年9月到期，有效槓桿約7.2倍。
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）
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