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摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567

【明報專訊】內地媒體報道，百度（9888）創始人李彥宏在內部活動中表示，「文心一言」內測個多月已完成四次技術升級，大模型推理成本已降至原來的十分之一，或者說推理性能提升近十倍。對於與ChatGPT之間差距，李彥宏指取決於追趕速度及執行力。如投資者部署短線追入可參考百度購（16296），行使價148.98元，實際槓桿約6.5倍，2023年8月28日到期。如看淡可留意百度沽（15438），行使價110.9元，實際槓桿近3倍，2023年12月20日到期。

另一AI概念股商湯（0020）股價則於100天線整固。商湯上月初一度抽升至3.7元，惟受主要股東阿里巴巴（9988）及軟銀減持，以及內地計劃監管類ChatGPT應用等消息影響，商湯其後累積回吐逾30%，至2.4元才見喘定。如認為股價於現水平有支持，可留意上周五新上市商湯購（16567），行使價3.3元，年期較長，明年5月底到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]