陳永傑：美樓市反覆 有減息需要

美國3月新屋銷售以年率計68.3萬間，高於預期的63萬間，按月止跌回升9.6%。按目前銷售速度計，新屋供應可於7.6個月完全消化，低於2月的8.4個月。至3月底，可供出售房屋有43.2萬間，按月微跌約0.5%。

聯邦住房金融局數據顯示，美國2月樓價指數按月升0.5%，升幅比1月擴大0.4個百分點。2月標普/Case-Shiller 20個大城市樓價指數按年升0.4%，升幅遠低於1月的2.6%，意味美國樓市並非勁度十足。

世界大型企業研究會公布，4月消費者信心指數跌至101.3，遠低於3月的104，為9個月新低。衡量目前商業及就業市場狀况的現况指數上升；基於消費者短期對收入、商業及就業市場狀况看法而定的預期指數下跌，自去年2月以來持續低於80，亦即通常預示短期內經濟將出現衰退的水平。

研究會表示，消費者對商業環境及就業市場前景看法更為悲觀，預計未來6個月商業狀况會改善的家庭有所減少，更多家庭預計情况將會惡化，預期短期內就業職位減少。未來12個月消費者通脹預期，與3月基本持平於6.2%，仍處於較高水平，消費者情緒日益悲觀，可能開始節省開支。

美國經濟放緩漸趨明顯，活力自然減弱，需要低息刺激經濟，減息來臨或刺激全球股市及樓市。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]