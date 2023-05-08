廖偉強：本港樓市辣招難撤

去年度受着疫情影響，各大地產代理公司生意都出現虧損，踏入今年，地產市場因為通關而活躍起來，雖然如此，但經過第一季的客源消耗後，成交量已開始乏力，期望有新的客源（內地買家）可以流入，不過，香港在10年前推出的辣招依然存在，買家入市的成本仍受制於辣招的影響。

撤銷辣招的呼聲時不時在地產界或專業界別之中提出，近日就有多位地產界別專家再次提出要求政府撤銷辣招；但筆者認為不切實際，原因很簡單：去年度已是最佳的撤辣時機，數據顯示無論是成交量或樓價均同步下跌，再加上香港經濟低迷及疫情肆虐，但政府仍然不為所動，擔心撤辣後的樓價會反彈，提出撤銷辣招的官員就會受壓。所以，筆者認為除非樓價出現決堤式下跌，如此形勢撤銷辣招就是救市，不單止不會受壓力，更可能成為英雄。

新加坡這兩年因為樓價急升，租金同步大漲，大大增加市民生活壓力，所以最近新加坡政府重招加辣，就是想阻止樓價繼續上升；在這個時候，筆者相信香港政府更加擔心撤銷辣招之後，會出現新加坡樓價上升的情况，故筆者的結論是，除非香港樓市進入冰河時期、樓價急挫，否則當局仍會認為辣招有存在價值。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]