布少明：加息溫和 樓巿防守力強

談起加息，比較多人關心的問題是，究竟加息會否影響樓市，又或會否拖累樓價下跌？首先，其實香港的業主及買家在入市前，一向會就承做按揭進行2厘的壓力測試，間接令本港樓市具備強勁防守力。再者，數據顯示，全港約有130萬家庭住戶居於自置居所，自置家庭中已供滿樓的家庭比率逾66%，持貨力強，因此業主大減價沽樓誘因亦不大。近期樓市偶爾出現的蝕讓賣樓個案，亦只是零星個案，並不屬於「主流」情况，所以樓市再整固的空間不大。銀行業方面，目前銀行業對按揭業務態度轉趨正面，有不少銀行早前進一步調高按揭現金回贈金額，市場報道指該回贈金額創16年新高，反映業界承做樓按上取態相當積極，並透過調節優惠減輕加息議題對業務及樓市的影響，有助整體樓市進一步趨向復蘇。

值得留意，美國自去年3月起開始進入加息周期，迄今共加息10次，累加5厘；反觀，香港於去年9月才開始跟隨上調最優惠利率，至今僅加息4次，累加0.75厘。由此可見，香港息率加息無論次數抑或幅度，明顯不及美息。隨着美國加息周期接近尾聲，相信勢對樓價帶來正面支持，繼續穩中向好之勢。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]