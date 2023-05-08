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馬泰陽：加息無損入市氣氛

標籤：馬泰陽

【明報專訊】日前美國聯儲局公布議息結果，加息0.25厘，符合市場預期，令聯邦基金目標利率提高至5厘至5.25厘，為16年來高位。本港銀行數次未有跟隨美國加息，今年亦首度出手，由匯豐銀行牽頭上調最優惠利率（P）0.125厘，由於幅度尚算溫和，因此加息反成了對樓巿利好的因素。

雖然本港銀行今次跟隨加息，但市場上對加息屬意料之內，早有心理準備，因此，對準買家的入市決定的影響輕微；反而隨着美國息口見頂，為樓價帶來正面的支持。此外，自今年初本港與內地通關，經濟復蘇的支持下，以及2月下旬調低印花稅，種種因素均利好香港樓市。以日前位於白石角的University Hill第2A期次輪開賣為例，即使開賣當日本港銀行宣布跟隨美國加息，但仍未阻市場入市氣氛，項目即日沽清價單形式發售的191伙，反映市民置業信心持續增強。

另外，今年首4個月一手新盤銷售錄4477宗，較去年同期的1996宗增加約1.24倍。隨着今年發展商的推盤步伐加快，筆者相信今年一手的交投有望達15,000宗水平，較去年的9163宗增加逾60%。

而二手方面，今年首4個月錄16,271宗二手住宅註冊，較去年同期的12,586宗增加約29.3%，創5年同期次高。至於全年，二手住宅註冊量有望達45,000宗，較去年的36,974宗增加逾20%。

雖然美國尚未為減息訂下時間表，相信美國的高息率仍會維持一段時間，不過現時本港經濟逐步回復至疫情前的水平，是次本港加息幅度較歷年加息周期紀錄相對溫和，加上本港大部分的業主置業前仍需通過壓力測試，相信有利本港樓市平穩發展。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]