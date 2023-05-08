康健護理股抗跌力強 長線看好

明報記者 劉敬華

康健護理股向來可於跌市中展現抗跌能力，以金融海嘯為例，2007年10月至2009年2月期間，MSCI世界指數累跌52.2%，同期MSCI世界醫療保健指數僅跌33.7%，又如疫情爆發的2020年2月至2020年3月期間，前者跌33.7%，後者僅跌26.4%。Steven Slaughter表示，康健護理股具防守性，是基於市場對醫療產品及服務的需求，並不會受經濟周期影響，如一患者需要做手術治療腳傷，不會因經濟衰退而放棄治療，以致於經濟低迷下盈利仍可保持，令此類股份不僅於跌市中具抗跌力，波動性亦較大市為低。

最近再有美國地區銀行爆煲，聯儲局重申無意減息，市場憂慮歐美地區下半年或會陷入經濟衰退，企業盈利或受影響。Slaughter指出，雖然大部分康健護理不會受到經濟增長放緩影響，但隨着環球步入後疫情時代，過去數年專注於疫苗或檢測的康健護理公司今年盈利將減少，但當中有部分企業將在疫情期間透過疫苗或檢測賺取超額現金流，作為研發新藥或新醫療設備資金，這些康健護理短期內盈利或受壓，但相信長線盈利仍可保持增長。

儘管日前世衛解除新冠最高警戒，Slaughter稱，行業仍有不少與新冠病毒相關發展空間，有數據顯示新冠患者在康復後，患上長新冠機率增加，更有研究指出曾經感染新冠病毒人士患上心血管疾病、糖尿病和中樞神經系統疾病的風險較高，因此看好有朝此方向研發的藥業股及生物科技股，然而這僅是冰山一角，目前仍有不少疾病尋求更有效及先進的治療方法，如癌症及代謝綜合症等，這類醫療需求缺口仍然龐大，為康健護理股長線增長動力，同時行業發展也不只限於嚴重疾病，一些健康問題也可成為行業的亮點，如減肥藥便是其中之一。除醫療需求缺口外，Slaughter指，行業還可受惠於人口老化及醫療創新等長期趨勢，隨着歐美及中國等地人口持續老化，將持續帶動藥品、醫療設備及醫療服務的需求上升，而醫療創新帶來新藥品、治療方法或診斷方法，均將有望帶動行業盈利增長。

宏利：行業仍有新冠相關發展空間

不過，行業並非全無風險，由於行業具較佳的議價能力，尤其是持有專利藥品或醫療設備企業，即使面對加息及通脹，也可將成本轉嫁予病人，醫療通脹直接影響民生，為康健護理股帶來監管的風險。宏利投資管理環球康健護理策略投資組合經理C.J. Sylvester坦言，來自政府的監管向來是康健護理股潛在的風險，其中包括規管藥價，但認為正因為有此潛在風險，更應着眼於康健護理行業中可持續創新的企業，隨着醫學創新，新藥品及新醫療設備的面世，價格相對會較舊藥品及設備為高，亦可為企業帶來新的盈利增長。

要投資康健護理行業，除買入個股，亦可透過基金。強積金計劃亦有康健護理基金，惟目前只有宏利MPF康健護理基金一個選擇，若希望有更多選擇，便要考慮零售基金市場。此類基金一般主要投資於美國、歐洲及日本等，康健護理行業發展較為成熟的市場。

即使在區域配置上相若，投資者在選擇此類基金時，還需注意此類基金主要可分為兩大類投資傾向，一類主要投資於健康護理產品及大藥行，如國際健康護理品牌強生（Johnson & Johnson）、國際大藥廠輝瑞及羅氏集團（Roche）等，因而能提供較穩定的回報。另一類則偏重投資於生物科技公司，理論上投資於生物科技公司的回報會較健康護理產品及大藥廠為高，但鑑於此類基金的增長股元素較高，同時風險相對亦較高，投資者應考慮自己所能承受的風險而作出選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]