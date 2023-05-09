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股神再沽貨 持比亞迪股權跌穿10%

標籤：比亞迪

【明報專訊】股神巴菲特（Warren Buffett）再度出手減持內地龍頭車廠比亞迪（1211）。據港交所股權披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於上周二（2日）沽出196.1萬股比亞迪，平均價235.64元，套現約4.62億元。巴菲特持股權由10.05％減至9.87％，持股正式跌至單位數。儘管受股神減持，但比亞迪昨日受越南政府支持在當地建廠造車，刺激股價最多升2.8％，昨日收報240元，全日升2.1％。

獲越南撐建廠 最多升2.8%

巴菲特去年8月至今，先後披露11次減持比亞迪，累計減持約1.17億股，股權由逾20％減至不足10％，現時仍持有約1.08億股，累計套現逾200億。另比亞迪加快進軍海外市場。據越南媒體報道，越南副總理陳紅河上周五（5日）與比亞迪董事長王傳福於河內會面，會晤中提及比亞迪計劃在越南生產電動車，以形成本地供應鏈。

王傳福表示，越南將為比亞迪完成投資程序創造「有利條件」，加速推進當地建廠投產，並出口至東南亞地區銷售。他指出，希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動車製造組裝項目投入營運。雖然比亞迪發言人確認在越南造車計劃，但沒有提供任何投資金額和細節。

吉利4月銷量按年升58％

此外， 汽車股吉利（0175）公布4月銷售數據，月內銷量按年升58％至11.36萬輛，主要受純電動車銷量按年升1.5倍推動。首4個月累計升10％至43.61萬輛，完成全年銷售目標165萬輛的26％。各品牌表現方面，4月主品牌「吉利」銷量達8.79萬輛，按年升55%。領克銷量1.4萬輛，按年升36％。極氪銷量按年升2.8倍至8101輛。