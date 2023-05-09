大摩調查：九成內地企業增廣告預算

線上廣告按年增15% 線下增7%

大摩指早前根據向166名首席營銷官進行調查，結果「令人意外」，因考慮到今年首季廣告業增長出現放緩。有90%受訪企業表示今年將增加廣告預算，只有3%表示會減少預算，7%受訪企業表示廣告預算按年持平。該行預料，受惠內需推動個人消費，品牌廣告有望長期上升並出現增長加快的趨勢，該行將內地廣告增長預測由負1%上調至升14%。

電商廣告按年升13%

另外，在供應鏈持續改善下，中長視頻廣告重獲增長動力，預料按年升14%。電商方面，預料拼多多和京東（9618）繼續跑贏阿里巴巴（9988），今年電商廣告按年升13%。線下廣告則以電梯和交通廣告成為最受青睞的廣告媒介。

該行續稱，騰訊視頻成為受訪客戶最受歡迎的媒介，廣告商需求持續增長，平台自2022年7月推出信息流廣告以來，迅速成為去年短視頻廣告三甲，排名僅次於首位的抖音，得益於視頻享有微信生態系統和粘性用戶群優勢。

大摩又認為，騰訊視頻將成為騰訊未來2至3年盈利的關鍵推動力，預料今年廣告收入達130億元人民幣，2025年可達500億元人民幣，3年間的年複合增長率達20%。該行維持騰訊「增持」評級， 目標價450元。