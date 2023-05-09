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回應上交所詢問 長汽調整員工持股計劃

【明報專訊】內地汽車股長城汽車（2333）昨日公布，對上交所就公司的「員工持股計劃」詢函作出答覆，並修改員工計劃。長城將原本給予員工的A股股份由每股受讓價0元改為每股13.82元（人民幣，下同），又認為調整受讓價符合公司實際激勵需求，受讓價格符合相關規定，具有合理性。

每股受讓價0元改為13.82元

長城上周五公布2023年員工持股內容，同日便收到上交所就計劃內容的詢函，當中包括要求長汽補充持股計劃的依據、合理性及是否損害公司及中小股東的合法權益。

至昨日長城舉行董事會後公布最新修訂方案。公司將參加員工持股計劃人數由5424人減至3640人，股數則由3103.11萬股增至4000萬股。長汽指計劃對象為戰略發展和產業佈局的「中堅力量」，對長期發展具穩定作用，並指對象收益取決於公司未來業績，以保障員工和股東長期利益一致，對經營具正面影響，不存在損害公司及全體股東利益。

至於上交所查問長汽今明兩年的淨利指標均低於去年盈利水平，能否對員工產生實質激勵效果時，長汽回應指以今年汽車市場悲觀預期，新能源車型供給增加，價格戰攻勢下預料競爭必定更加激烈。

另外，政府行業補貼退出市場亦進一步壓縮車企的利潤空間。長汽形容定出今明兩年淨利潤指標分別為60億及70億元，既符合現公司狀况亦具挑戰性。長汽去年淨利潤為82.66億元。