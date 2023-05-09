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阿里傳分拆菜鳥 明年港上市

【明報專訊】阿里巴巴（9988）早前公布將重組業務，會陸續將旗下六大業務中的5項分拆上市。路透社昨日引述知情人士報道，阿里旗下物流企業菜鳥網絡計劃明年初來港上市，預計籌集10億至20億美元，相當於78億至156億港元。不過，報道亦提到該上市計劃尚未敲定，仍可能有變。

阿里巴巴在3月宣布，集團將重組成六大業務及多間業務集團，阿里將作為控股公司，旗下各業務集團將分別設有CEO及董事會，建立獨立經營負責制。除了淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由阿里全資擁有，其餘5個業務集團都將有獨立融資及尋求單獨上市的可能。

業務重組消息公布後，已有報道指出，阿里正籌備分拆菜鳥來港上市，估計菜鳥市值超過200億美元，相當於1560億元，但未知集資規模。當時報道稱，菜鳥最快於今年年底在港上市，但最終時間表仍要按市况調整。菜鳥2022年度收入達到461億元人民幣，按年上升近24%，佔阿里總收入約5%。

否認國際數字商業赴美上市

早前有報道指，阿里計劃將旗下國際數字商業集團分拆至美國上市，集資規模未定。不過，內地媒體澎湃新聞引述阿里國際數字商業集團表示：「沒有上市計劃」。國際數字商業集團旗下有東南亞電商平台Lazada、速賣通（AliExpress）等業務。