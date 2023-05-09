股神沽台積電 暗示顧及台海形勢 指投資日本較台灣舒服

隨着中美關係趨於緊張，巴郡也一再減持比亞迪（1211）。據聯交所股權披露數據顯示，巴郡於5月2日減持比亞迪，涉及196.1萬股H股，每股平均價為235.64港元，套現約4.62億港元。減持後，巴郡對比亞迪的持股比例降至9.87%。

稱汽車業艱難 多競爭對手

巴菲特在股東大會形容，汽車行業整體競爭激烈，「（巴郡副主席）芒格和我一直覺得汽車行業太艱難，這行業在全球有很多競爭對手，它們不會消失……某個時刻的勝利不代表永遠佔優」。對於台積電，巴菲特語氣肯定得多，他預期「再過5年、10年、20年」，台積電也會管理良好。

巴郡去年第三季購入台積電超過40億美元的股票，但隨着中美緊張形勢加劇，巴郡在去年底隨即將持股量減少85%，與巴菲特的長線投資風格大相逕庭。巴菲特和芒格敦促美國和中國解決日益擴大的分歧，認為兩國繼續合作符合「共同利益」。芒格（Charlie Munger）以中、美合作對蘋果公司（美：AAPL）帶來的好處為例，批評令緊張形勢升級是「愚蠢」的。

巴菲特形容，蘋果的表現，比巴郡投資組合中的任何企業更好。巴郡現持有5.6%的蘋果股票，而巴菲特有意繼續增持。與此同時，巴郡對地緣政治風險相對較低的日本增加投資。

讚日本商社 指未完成日本投資

當巴菲特的老拍檔芒格問及為何巴郡增持日本5大商社——伊藤忠商事（日：8001 ）、三菱商事（日：8058）、三井物產（日：8031）、住友商事（日：8053）及丸紅株式會社（日：8002）的持股，巴菲特形容，這個決定「很簡單」，這5家商社業務「非常龐大」，並支付可觀的股息，同時又回購股票。

《日經亞洲》稱，巴郡持有這5家日本商社各7.4%股份，並計劃將持股比例增至9.9%。巴菲特說，它們是很棒的合作伙伴，「我什麼都不用做」。他表示，在日本的投資仍未完成，但未交代細節。不過他此前接受《日經亞洲》訪問時表示，正與日本的商事洽談潛在的合作。

巴菲特在股東大會亦稱，巴郡在日本的投資，能規避貨幣風險，因為巴郡自2019年以來，每年都發行以日圓計價的債券 ，為日本的投資提供低成本的資金。巴郡迄今在日本債市合共集資1.2萬億日圓（約697億港元），其中包括4月發行的1640億日圓（約95億港元）債券。受日圓疲軟及旅遊業重啟等帶動，加上巴菲特4月訪問日本時強調在當地尋找投資機會，推動日經指數自去年底升約一成。

昨公布的日本央行3月會議紀錄顯示，部分央行委員認為，央行應警惕通脹上升較預期快的風險，不過部分迹象顯示，2%的通脹目標取得一些進展，但經濟前景仍然不確定，因此保持超級寬鬆政策是合理的。日圓兌美元昨跌至135水平，每百日圓兌港元在58算徘徊。

（綜合報道）

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