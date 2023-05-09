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對冲基金睇淡美債 持期貨空倉創新高

【明報專訊】美國銀行股動盪，引發全球投資者買入美國國債等安全資產。不過美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至5月2日當周，對冲基金對美國國債期貨的淨空倉合約累計接近500萬張創新高。這是對冲基金連續7周加碼美國國債期貨的空倉，是2017年以來持續最長的一次。

美國第一共和銀行在5月1日被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，最終由摩通購入該銀行大部分資產，其間美國地區銀行股持續波動。雖然美聯儲上周釋出可能暫停加息的信號，但上周五公布的非農就業數據比預期好，抑制了市場對美聯儲的減息預期，刺激部分投資者拋售美國國債，令債息回升。

Praveen Korapaty領導的高盛策略師撰寫的報告指出，目前存在一些短期的風險，例如對美國中、小型銀行的擔憂情緒，以及美國債務上限的問題，而後者可能會拖低美國國債定價。此外，市場對於美聯儲的減息預期也顯得過於激進。債市投資者預計，美聯儲仍可能在12月前減息0.75厘。不過美聯儲官員認為，考慮減息言之尚早。

美衰退憂慮紓 油價升2%

部分分析認為，對冲基金沽空美債期貨，可能源自「基礎價差交易」。這策略是指部分機構投資者買入現金國債，並沽空國債期貨，試圖從兩者的差價獲利。這可能反映一些債券交易員認為，在美聯儲尚未確認停止加息之際，美國國債孳息率已跌得過低。美國10年期國債孳息率近期在3.5厘左右徘徊。

非農數據比預期好，緩和了市場對美國潛在衰退的擔憂，國際油價昨晚升約2%。

投資者等待本周三的美國4月通脹數據為利率政策帶來更多啟示，美股3大指數午夜前微跌，昨早段急升的地區銀行股升幅收窄。幣安（Binance）短時間內兩度暫停比特幣提款。受此影響，比特幣價格昨晚跌穿2.8萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]