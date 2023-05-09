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瑞銀財富管理投資總監辦公室：中國復蘇動能持續 利人幣

【明報專訊】在消費反彈的帶動下，第一季中國經濟復蘇強於預期。我們將全年GDP增長預測上調為至少5.7%，企業管理層普遍預計復蘇動能將從第二季起增強。我們繼續認為中國股票今年有高雙位數的上行空間，並看好重新開放後的受益者。鑑於中美增長趨勢分歧，我們預計美元兌人民幣年底前可能朝6.5邁進。

今年第一季各項經濟數據已陸續公布，中國在重新開放後的復蘇動能愈發強勁，與我們的預期一致。第一季GDP較上年同期增長4.5%，好於市場預期，這表明中國經濟有望穩步超越官方目標，因此我們將今年GDP增長預測上調為不低於5.7%（此前約為5.5%）。正如預期，消費對總體經濟增長的貢獻最大（貢獻第一季GDP增長3個百分點，去年第四季僅為0.2個百分點），社會消費品零售從去年第四季的下降2.7%反彈至較上年同期增長5.8%。

看好消費互聯網運輸資本品材料類股

總體而言，我們依然認為今年中國股市的盈利增長將達到14%左右，在亞洲區內名列前茅。隨着強勁的宏觀數據開始反映在財報上，我們預計盈利修正和業績表現都將在未來一至兩季好轉，這有望為中國股票帶來短期利好。從目前水準來看，我們依然認為今年中國股票有高雙位數上行空間，並看好消費、互聯網、運輸、資本品和材料類股成為經濟復蘇的受益者。

美國和中國的增長形勢此消彼長以及利率形勢分歧，將是美元兌人民幣的主要驅動因素。我們依然認為美元兌人民幣尚未完全反映這些因素，年底前可能朝6.5推進。隨着出境遊更為容易，市場擔心中國貿易順差見頂或許會不利於人民幣，但我們不認為這構成看跌人民幣的充分理由。我們認為，美聯儲會加息周期已近尾聲，接下來的政策重點將由對抗通膨轉向支持銀行體系和經濟，這將部分減弱高利率對美元匯率的支持。

[瑞銀財富管理投資總監辦公室]