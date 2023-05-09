辛建國：為何需規管生成式人工智能發展？

事實上，規管生成式人工智能的發展變得愈來愈重要，本文中筆者將探討為何需要規管生成式人工智能的發展，以及如何達到這一目標。

首先，生成式人工智能的發展可能會對人類社會帶來嚴重的影響。例如，生成式人工智能可以用於製造假新聞和虛假圖像，進而干擾選舉和政治穩定。這不是天方夜譚，而是近日已經出現虛假訪問及假圖像。此外，生成式人工智能還可以製作深度偽造（Deepfakes）的影片，進而破壞人們對真相的信任。因此，如果不加以規管，生成式人工智能的發展可能會對社會造成嚴重的傷害。

防製造假新聞 維護社會穩定

其次，規管生成式人工智能的發展可以促進創新和發展。如果生成式人工智能的發展得到嚴格規管，那麼人們就可以更加放心地進行相關的研究和創新。這樣一來，就可以促進生成式人工智能的發展，同時也可以維護社會的穩定和秩序。

第三，規管生成式人工智能的發展可以幫助保護個人隱私和數據安全。生成式人工智能需要大量的數據來訓練，這些數據可能包括有關個人的敏感資料。如果這些數據被不法地使用或泄露，就會對個人的私隱和數據安全造成嚴重威脅。因此，規管生成式人工智能的發展可以幫助保護個人私隱和數據安全。

那麼應如何規管生成式人工智能的發展呢？首先，政府和學術界需要加強監管和研究。政府可以通過立法和規範來使生成式人工智能的發展規範化，例如要求生成式人工智能的開發者和使用者進行相應的認證和審核。此外，學術界可以展開相關的研究，以推動生成式人工智能的發展，同時也可以及早發現和解決可能存在的問題。

開發者與用戶 須自律負責任

其次，生成式人工智能的開發者和使用者需要自律和負責任。他們應該確保生成式人工智能的使用符合法律法規和道德標準，同時也應該注意保護個人私隱和數據安全。

最後，需要加強公眾對生成式人工智能的認識和理解。政府或專業團體（例如亞洲金融科技師學會）可以幫助公眾了解生成式人工智能的基本原理和應用，從而更好地了解其可能帶來的影響和風險。

總括而言，生成式人工智能已成為現今社會中最受注目的新興技術之一，但其發展也面臨着許多不確定因素和挑戰。因此，我們需要加強其規範和監管，同時也需要加強公眾對其認識和理解。只有這樣，我們才能更好地促進生成式人工智能的健康發展，同時也能更好地維護社會秩序及保護資訊安全。

亞洲金融科技師學會副主席

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[辛建國 金科育律]