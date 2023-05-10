moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

長實48億購英房託Civitas 溢價44% 指項目收入穩健回報可靠 助擴環球房產組合

【明報專訊】長實（1113）在英國市場再度出擊收購。該集團最新公布，斥資4.85億英鎊，相當於48.11億元，全面收購英國社會房屋信託Civitas Social Housing Plc（下稱Civitas）。每股作價80便士，較該公司周一收市價55.4便士溢價44%。長實稱擬收購項目既符合集團投資準則，亦能為英國醫療體系減輕壓力，甚具意義。

明報記者 陳偉燊

長實昨日收市報46.05元，跌0.97%；Civitas昨晚香港時間10時後，股價高見80.1便士，大升44.5%，較長實提出的每股收購價略有高水。待該收購要約成為無條件，並獲要約所定必要的接納，Civitas將撤銷上市。有關收購，要獲不少於75% Civitas股東表決權通過，及英國競爭和市場管理局不採取措施禁止完成該收購要約，才會成事。不過在符合英國收購守則規定前提下，競投公司保留權利，可全部或豁免部分條件，除75%股東支持一項不能獲豁免。

包括家居護理屋 減醫療體系壓力

Civitas是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋（Specialist Supported Housing）及家居護理房屋（Residential Care Houses），專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所，為他們提供最佳生活質素。其在英國經營697項物業，投資物業價值8.35億英鎊，年股息率約7.12厘，物業組合位於英格蘭及威爾斯。

長實特別項目總監趙汝成表示，Civitas具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合長實的投資準則，亦可擴充環球房地產資產組合。

公布前英商貿大臣晤李澤鉅

其實於長實出擊前，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）日前訪港，並與長實主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧見面，討論集團在英國的投資計劃。

永裕證券董事總經理謝明光指出，Civitas主要經營供有學習障礙的社屋，因為通常英國政府承擔費用，因此不會貿然加租，但因是以房託形式經營，提供租金回報，在英國高通脹下，項目價值高企，長實藉此涉足英國房託初試諦聲，是適當時機。

花旗發表報告稱，Civitas持有的項目租金與英國通脹100%掛鈎，租約屬長年期，為時21.9年，淨營運收入回報率6.6%，認為今次收購對長實具收益上的增值作用，但對整體損益影響不大。