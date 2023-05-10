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系內英業務近年賣多買少 淨套346億

【明報專訊】長和系近年於英國市場「賣多買少」，不論在電訊、公用事業，甚至房地產市場，都以減持或出售交易為主。在電訊業務方面，沿用在各地執行的策略，尋求與當地同業合併。過去一年半，長和系內公司單是出售英國投資物業5 Broadgate、電訊發射塔資產及水務生意Northumbrian Water Group部分股權，總交易代價共395.32億元，淨套現346.09億元。

售倫敦商廈 減持水務生意

長和系早年在歐洲大舉投資，但最近兩年陸續出售英國及歐洲資產，尤其在英國市場出貨相對積極，給予投資者「賣多買少」的印象。以電訊業務為例，長和沿用在印尼、斯里蘭卡、意大利及澳洲的電訊業務與當地同業合併的一貫策略，尋求將旗下英電訊業務3英國，與Vodafone當地的業務合併。此前，3英國進行瘦身，將發射塔資產出售予西班牙Cellnex，去年11月完成交易，錄190.6億元交易淨額。

另外，長實在去年3月出售倫敦核心商業寫字樓5 Broadgate，交易作價123.9億元，淨套現74.67億元。該系公司及後亦將手上Northumbrian Water Group的25%權益出售，套現80.73億元。總結近年長和系在英國多項出售交易，淨套現共346.09億元。若非去年擬出售英國電力業務UKPN最終告吹，未能締造過千億元交易，否則套現金額將更多。