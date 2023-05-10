高盛：家族辦公室料未來一年偏好風險投資

擬增持股票及私募股權 嫌棄虛幣

據高盛第二期家族辦公室投資洞察報告，今年家族辦公室平均配置中，股票與私募股權各佔28%與26%，繼續成重磅配置，現金或現金等價物佔12%；資金主要投放在科網、醫療等，因有長期增長主題，經得起商業周期考驗。

報告指出，48%受訪者表示擬於今年增加公開市場股份配置，41%擬增持私募股權，39%擬增持固定收益等（見圖）。

高盛指出，另類投資仍是家族辦公室的焦點，在另類資產類別的總配置平均為投資組合的44%，反映家族辦公室成熟，並具跨代的長線投資眼光。不過，加密貨幣和數碼資產未能成為家族辦公室寵兒。雖然更多家族辦公室增加對加密貨幣的投資，從2021年的16%上升至今年的26%；早前多達45%受訪者表示未來可能有意投資加密貨幣，但今年已急降至12%，主要是過去一年加密貨幣市場動盪，向他們「潑冷水」。62%受訪者表示沒有投資加密貨幣，未來也不感興趣，2021年這一比例為39%。

高盛於今年1月17日至2月23日間以電郵訪問了166個機構家族辦公室，當中93%的家族辦公室淨資產達5億美元以上，72%的淨資產至少為10億美元。按地區分佈，57%受訪者位於美洲，21%位於歐洲、中東和非洲，22%位於亞太區。