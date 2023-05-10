moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛：家族辦公室料未來一年偏好風險投資

標籤：經濟

【明報專訊】高盛發表調查報告，指許多機構家族辦公室投資者今年未有持有大量現金，料未來12個月偏好風險投資，逾四成受訪者今年有意加碼投資股市或私募股權，隨着息率高企，有意適量增加固定收益投資。但近期加密貨幣市場動盪，逾六成受訪者表示對加密貨幣不感興趣。

擬增持股票及私募股權 嫌棄虛幣

據高盛第二期家族辦公室投資洞察報告，今年家族辦公室平均配置中，股票與私募股權各佔28%與26%，繼續成重磅配置，現金或現金等價物佔12%；資金主要投放在科網、醫療等，因有長期增長主題，經得起商業周期考驗。

報告指出，48%受訪者表示擬於今年增加公開市場股份配置，41%擬增持私募股權，39%擬增持固定收益等（見圖）。

高盛指出，另類投資仍是家族辦公室的焦點，在另類資產類別的總配置平均為投資組合的44%，反映家族辦公室成熟，並具跨代的長線投資眼光。不過，加密貨幣和數碼資產未能成為家族辦公室寵兒。雖然更多家族辦公室增加對加密貨幣的投資，從2021年的16%上升至今年的26%；早前多達45%受訪者表示未來可能有意投資加密貨幣，但今年已急降至12%，主要是過去一年加密貨幣市場動盪，向他們「潑冷水」。62%受訪者表示沒有投資加密貨幣，未來也不感興趣，2021年這一比例為39%。

高盛於今年1月17日至2月23日間以電郵訪問了166個機構家族辦公室，當中93%的家族辦公室淨資產達5億美元以上，72%的淨資產至少為10億美元。按地區分佈，57%受訪者位於美洲，21%位於歐洲、中東和非洲，22%位於亞太區。