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余偉文料港GDP增長 達3.5至5.5%區間高端

【明報專訊】金管局總裁余偉文（圖）昨日出席一個論壇峰會時表示，本港首季經濟復蘇進度不錯，其中消費有顯著反彈，雖然未來面臨出口受壓和環球經濟增長放緩挑戰，但預計本港全年經濟增長仍有望達到政府預測3.5%至5.5%的區間高端。上周財政司長陳茂波亦透露，政府經濟顧問現正檢視相關數據，將本月中會公布更新數字。

余偉文指出，本港存款穩定，未見有大量資金湧入，不過據初步了解銀行有收到海外企業來港開戶的查詢，包括美國科技公司和風險投資基金。他認為歐美投資者傾向分散投資風險，香港是投資亞洲市場不錯選擇。

強調無意改變聯匯

本港利率隨美息向上，銀行體系結餘重返2006年水平，余偉文認為，本港樓市的反彈不俗，銀行系統亦具有極強的韌性，存款保險或有上調的空間，但這取決於研究這個議題的小組。對於聯繫匯率方面，他指出，聯繫匯率經歷多次挑戰，但市場從來沒有失去信心，強調會維持聯繫匯率，金管局亦沒有意圖改變聯繫匯率制度。

至於香港與內地開放後，跨境金融服務需求增加，余偉文稱「跨境理財通2.0」尚未有時間表，但認為目前對比去年是更加適當的推出時機，本港正考慮擴大跨境理財通的產品組合，由債券基金類別拓展至全球股票產品。此外，本港大力推動科技發展，余偉文冀香港藉背靠國家聯通世界的優勢，成為綠色金融、ESG和虛擬資產領域的全球先行者。