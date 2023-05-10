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上交所辦宣介會「發現央企價值」 大摩：有望推升A股 恒指回挫400點

標籤：經濟

【明報專訊】港股三連升後昨日大幅回吐，恒指瀉逾400點，中資金融股跌幅顯著，平保（2318）瀉近4%，滬深兩市亦跌約1%。上交所據報明日（11日）擬介紹中證國新央企股東回報ETF，暫時已有3隻中資基金相關ETF產品獲批，最快下周一開售，大摩亦料A股有望引領下輪牛市。有證券界人士認為，昨日港股急瀉主要受A股拖累，但未明實際跌市原因，又稱本周交流會不算特別，但有機會為股市冲喜。

恒指周一隨美股大反撲後，昨日低開44點，早段平穩，午後忽然急瀉，收跌429點或2.1%，報19,867點。交投再趨活躍，全日成交1221.4億元，較上日增逾13%。惟北水復弱，昨日北水南下合計淨流入僅9.4億元，較周一大減近半。滬深兩市午後與恒指同步下滑，滬指升穿3400點後轉跌，全日挫1.1%，收報3357點；深指跌0.9%。

截至昨晚11時，恒指夜期報19,831點，低水37點。

中資金融股弱 科網藍籌跑輸大市

重磅AH股昨領跌大市，惟相對截至周一的重大升幅（見表），股價回吐亦可以預期。中資金融股普遍弱勢，中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）均跌逾1%，平保挫3.9%。科網藍籌跑輸大市，百度（9888）插逾4%，騰訊（0700）跌3.6%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）均跌約3%；晶片股中芯國際（0981）插7.4%，成最差藍籌。

不過，內地當局與大摩均唱好A股。上交所擬於明日舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會；暫已有招商基金、廣發基金、匯添富基金相關ETF產品獲批，料於本月15至19日開售，每隻產品的首募規模上限均為20億元人民幣。

大摩認為，相關交流會有望成A股上升動力，料滬深300指數可升至4500點，潛在升幅較昨日收市達11.7%。

銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，對昨日A股及港股跌勢感意外，似乎滬指一觸3400點即「倒水」，「還以為能捱到一兩星期」，相信港股是隨A股下滑，「時間就是答案」，又指後市難料。他認為，明日內地ETF宣介會不特別，料大概是吹捧「中特估」（即中國特色估值）下具潛在升幅，指到時「宣誓大會」為股市冲喜也不無可能。東驥基金管理董事總經理龐寶林估計，市場或憂慮今晚公布的美國4月通脹回升，拖累昨日港股急瀉。

明報記者