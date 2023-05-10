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科指ETF資產管理 增幅贏恒指國指

【明報專訊】恒指公司發表網誌指出，美聯儲上周加息後，在最近10次議息會議中已累計加息5厘，市場預期將出現「鷹派暫停加息」（Hawkish Pause），將利好成長型板塊，尤其對息口敏感的科技股，或會推動科技板塊反彈，增加與恒生科技指數掛鈎的ETF資產管理總額（AUM）流入。恒生科指昨日跌2.95%至3798點，恒指跌2.12%至19,867點。

市場料對美息敏感

利科技股

網誌指出，科技板塊的股票主要為成長股，由於股價中有較大部分獲未來現金流折現，對利率更為敏感。除了港交所即將允許特專科技公司上市的18C章修訂外，利率前景亦為推動科技股的因素。

在過去連續3個月，恒生科指ETF的名義AUM增長已持續跑贏恒指、國指。恒生科指4月AUM規模維持在123億美元，按月略減0.1%，經指數調整後的變動實際按月增8%，錄得正流入（見圖）。由2019年至今年5月5日止，恒生科技指數的年化回報率為3.7%，跑贏大市6.1個百分點，恒指年化回報為負2.4%。

目前恒生科指按行業劃分的權重，首三大行業分別是資訊科技業，佔74%；非必需消費，佔15%；以及醫療保健業，佔6%。首五大成分股依次為美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）及快手（1024），權重分別佔達7.5%至8.4%。