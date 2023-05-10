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內地4月進口挫8% 遜預期

【明報專訊】內地海關總署公布，4月進出口總值以人民幣計算按年升8.9%至3.43萬億元（人民幣，下同），按月跌7.4%。當中出口貨值按年升16.8%至2萬億元，進口總值按年跌0.8%至1.4萬億元（見表）。貿易順差6184.4億元。恒生銀行首席經濟師薛俊昇分析，東盟需求復蘇推動出口增長，抵消部分歐美衰退的影響，另外國際油價下跌使進口貨值減弱。

歐美未見起色 恒生：出口明年才好轉

以美元計算4月出口按年升8.5%，好過預期；進口跌7.9%，則差過市場預期。首4個月，東盟繼續成為內地第一大貿易對象，東盟進出口總貨值2.09萬億元，按年升13.9%，佔外貿總值15.7%。其次歐盟進出口1.8萬億元，按年升4.2%，佔13.5%。美國進出口1.5萬億元，按年跌4.2%，佔11.2%。日本進出口7316.6億元，按年跌2.6%。薛俊昇表示， 歐美經濟未見起色，預料內地今年貿易需靠內需和東南亞市場支持，雖然加息步伐減弱，但高息水平持續形成挑戰，情况或需待明年才好轉。

雖然按年進出口明顯改善，主要因去年同期的低基數，但按月進出口依然疲弱，4月進出口按月跌7.4%，當中出口按月跌6%，進口按月跌9.4%。出口產品表現方面，糧食按月跌7.6%，成品油按年跌32.5%，服裝及衣著附件按月跌3.6%。薛俊昇分析，歐美銷售不景，居民消費品需求減弱，影響中國出口表現。他又稱，內地鋼材出口按月跌14.3%，環球經濟不樂觀，各國在投資樓宇、建築等相關房地產項目減少和變得謹慎。

迎五一 乾鮮瓜果堅果進口飈近倍

進口產品方面，乾鮮瓜果及堅果類別按月升85.2%，食用植物油按月升1%，中文大學劉佐德全球經濟研究所常務所長莊太量表示，內需推動居民消費，企業進口高端食品為「五一」旅遊旺季銷售作準備。至於未鍛軋銅及銅材進口按月持平。莊太量表示，反映內需正支撐企業入貨原材料，工業金屬需求持續。

相反與電子產品相關原材料進品保持疲弱，液晶平板顯示模組進口按年跌26.3%，按月跌10.5%，莊太量認為中國作為iPhone生產地，製造商減少進口零部件，避免庫存，反映了全球對非必需電子類產品需求減少。