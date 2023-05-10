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內地4月汽車銷售按月升2.5%

【明報專訊】乘聯會公布4月車市數據，乘用車銷售按年升55.5%至163萬輛，主要因去年同期吉林、上海疫情影響形成的低基數，按月則升2.5%。乘聯會表示，4月價格戰熱度逐漸消退，加上「五一」長假出行用車需求增長，帶動4月購車消費前置。乘聯會又指出，車企高利潤期已過去，目前效益不及過往，受汽車「國六B標準」排放政策不確定影響，經銷商損失巨大，目前車企仍處於虧損和消庫存不穩定階段。

排放政策不確定 車企高利潤期已過

月內新能源銷量減弱，銷量按年升85.6%至52.7萬輛，但按月跌3.6%。新能源滲透率32.3%，按年升6.6個百分點，車企以比亞迪（1211）跑出。展望5月新能源車市，乘聯會表示，與去年同期供應鏈不穩定比較，5月銷量按年保持升勢，年初推出的五菱宏光MINI EV等車型銷量低迷，反映疫情後縣鄉對新能源汽車需求下跌，需要改善基礎充電設施才能恢復銷售走勢。

首4個月乘用車銷售按年跌1.3%至589.5萬輛。主要受政府汽車減排標準政策和庫存促銷戰影響，助長市場觀望情緒，車企減產降庫存，繼續減價促銷，損失較大。由去年12月至4月合共減去33萬輛，紓解庫存壓力。乘聯會指出，目前行業新能源車高增長但虧損大，燃油車盈利但萎縮快，特斯拉加價響起好信號，讓消費者過度期待減價的預期逐步冷卻，恢復正常的購買節奏。