3高端品牌SUPREME下季駐新界

【明報專訊】和記電訊（0215）旗下3香港高端品牌SUPREME昨日在中環德己立街商業區開設第四間分店。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，今年第三季將在新界區開設第五間SUPREME Shop，期望年內SUPREME分店可再增2至3間，實際數目仍要視乎市道和租金走勢，強調舖位適合為首要考量。和記電訊昨日收報1.37元，全日升1.5%。
和記電訊個人市場銷售高級副總裁黃興全表示，復活節假期後整體分店人流增加10%至15%，「五一」假期帶動漫遊業務增長，又透露不少內地旅客會來港購買SoSIM儲值卡，帶動預付卡業務增長，惟相關消費不反映在漫遊業務內。古星輝預計，暑假是本港另一個旅遊季節高峰，形容訪港旅客復蘇勢頭良好，會作好準備。
談及客戶對SUPREME品牌的反饋，古星輝表示，調查反映普遍客戶清晰了解SUPREME品牌定位高端和尊尚，網絡、客服和配套增值優惠體驗與普通3客戶明顯有別。他指出，SUPREME客戶最低月費為金卡級400元，最高為鑽石級600元。他又稱，SUPREME客戶數目佔總客戶人數最佳比例為20%，惟目前仍未達該水平， 大部分客戶網齡較高，期望除了為其提供月費服務外，希望有更多生活品味體驗，如剛在尖沙嘴分店舉辦SUPREME客戶聚會。