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儲局憂銀行收緊信貸損經濟 融資成本恐升 強調商業房產風險高

【明報專訊】美國地區銀行接連爆雷之際，美聯儲發布今年首份《金融穩定報告》，警告銀行業對經濟增長放緩的擔憂，可能導致信貸緊縮的風險，繼而可能令經濟加速下滑，拖累資產價格，並強調商業房地產是高風險領域。美國銀行業亦向美聯儲透露，由於擔心貸款損失及存款外流，計劃收緊貸款標準。

《金融穩定報告》指出，儘管官員和監管機構採取「果斷行動」應對地區銀行危機，但對「經濟前景、信貸質量和資金流動性」的擔憂，可能會導致「銀行和其他金融機構進一步收緊信貸供應」，倘信貸供應急劇收縮，將推高企業和家庭的融資成本，可能導致經濟活動放緩。市場關注美國總統拜登，與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就提高債務上限進行談判，美股3大指數早段下滑，地區銀行股繼續波動，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）（美：PACW）及Western Alliance銀行（美：WAL）早段跌約5%。

耶倫：債限問題或爆金融災難

美聯儲將信貸緊縮的可能性，列為金融體系面臨的最大風險之一，雖然這並非美聯儲認為最有可能出現的情境，卻足以反映市場的憂慮情緒。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，信貸收縮正在開始，有可能導致經濟衰退。

隨着白宮和美國國會近日為提高債限而陷入爭拗，美國債務違約風險迫在眉睫，為金融市場狀况更添複雜性。美國財長耶倫警告，國會須在6月初為提高債限達成協議，否則將為經濟和金融市場帶來「災難」。

《金融穩定報告》公布的調查顯示，將銀行業壓力列為首要穩定性風險的市場人士及經濟學者的比例，較去年秋季增加3倍，與通脹及美中緊張形勢的風險相若。該調查發現，受訪者對商業和住宅房地產擔憂在迅速上升。

美聯儲還發布了高級放貸人員意見調查（SLOOS），指銀行業普遍預計，今年餘下時間將收緊貸款標準。貸款調查數據顯示，擁有至少2500億美元資產的大型銀行，將潛在的貸款放緩，歸咎於不確定的經濟前景。至於資產介乎500億至2500億美元的中型銀行，以及規模更小的銀行，則主要將存款外流及融資成本的擔憂，列為收緊貸款標準的原因。

為挽留存戶，部分銀行不得不提高存款利率，這對銀行的利潤率構成壓力。對於潛在信貸緊縮的影響，《金融穩定報告》認為，企業存在利潤下滑及違約率上升的風險，進而使投資者風險偏好下滑，有可能導致資產價格大幅下跌。

企業違約或增 資產價格恐大跌

美聯儲對商業房地產行業的脆弱性發出警告，稱「房地產價格調整的幅度可能相當大，可能導致商業地產按揭貸款持有人面臨信貸損失」，美聯儲將密切監察商業地產貸款，並加強相關審查。

不過，整體而言，美聯儲認為家庭和企業債務的槓桿率普遍較低，而銀行融資相對穩定，高水平的資本和適度的利率風險敞口，意味大多數銀行能抵禦較高利率帶來的潛在壓力。

此前瑞士政府為防銀行業危機蔓延，在3月緊急斡旋，促成瑞銀（瑞士：UBSG；美UBS）對瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）的收購。瑞銀昨表示，對瑞信的收購將在未來數周完成，屆時瑞信行政總裁Ulrich Koerner將加入瑞銀的執行董事會，為監督兩家銀行合併發揮關鍵作用。

此外，瑞銀高層Todd Tuckner將出任財務總監。合併後的新實體將作為統一的銀行集團營運，不過瑞信品牌將在「可預見的未來」獨立經營，而瑞銀將分階段進行業務整合。

（綜合報道）

[國際金融]