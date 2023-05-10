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英房貸商Skipton推十成按揭 15年首見

【明報專訊】英國房貸機構Skipton Building Society為首次置業者提供零首期的十成按揭貸款服務，讓英國準業主毋須擔保人，就可借入樓價100%的按揭貸款，最長還款期為35年。

不過貸款人首5年的定息按揭利率高達5.49厘。相比英國3月的5年期定息按揭利率平均為5厘，而九成半按揭成數的5年期定息按揭利率一般為5.33厘。

攻首置客 或有負資產風險

這款十成按揭貸款產品，被指是2008年以來首次在英國出現。Skipton表示，將確保每名按揭貸款申請者的每月還款額，將不超過他們過去6個月的平均租金。

不過有業界人士指出，在加息環境下，樓價可能繼續下跌，推出此類按揭產品可能令部分業主面臨負資產（物業市值跌至低於按揭金額）的風險。

此外，彭博社引述知情人士透露，蘋果公司（美：AAPL）發行了總值52.5億美元（約409.5億港元）債券，高於原先50億美元的目標。消息指，債券年期最長30年，孳息率較美國同年期國債高出108個基點，低於此前傳出的135個基點。

知情人士稱，蘋果出售債券所得的款項，將用於一般公司用途，例如股票回購、股息支付等。交易商預計，本周美國高評級債市將有300億至350億美元的新債供應，大多趕在美國消費者物價指數（CPI）在周三公布前鎖定資金利率。

（綜合報道）

[國際金融]