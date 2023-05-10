沙特阿美少賺19% 設額外派息機制

沙特阿美第一季自由現金流為309億美元，股息維持在195億美元。去年該公司的自由現金流隨油價升至接近1490億美元，輕鬆應付758億美元的年度股息。這是所有上市公司當中，規模最大的派息，也是沙特政府重要的資金來源。由於公共部門的薪酬支出，以及推動經濟多元化的大型項目增加，沙特政府第一季錄得7.7億美元財赤。

不過受油價下跌影響，沙特首季GDP按年僅增3.9%，較去年首季的按年10%升幅顯著放緩。布蘭特原油今年首季的平均價格降至每桶82美元，遠低於去年同期的接近100美元。布油價格目前更跌至每桶76美元左右。

西方石油向巴郡回購優先股

此外，西方石油（美：OXY）開始回購「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）持有的優先股。巴郡在季度業績披露，西方石油在3月以清算價值的110%，加上股息，為價值4.74億美元的優先股發出「強制贖回通知」。巴郡表示，仍持有西方石油價值約95億美元的優先股。該公司每年為優先股派發8厘股息，是西方石油資本結構中成本較高的一部分。根據彭博社數據，巴郡另持有西方石油24%普通股股份，是該公司最大股東。

（綜合報道）

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