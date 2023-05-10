施羅德：亞洲市場料追落後 受惠中國復蘇 看好區內消費軟件業

根據國際貨幣基金組織（IMF）4月發表的《世界經濟展望》報告，IMF預計今年全球經濟增長將由2022年的3.4%下滑至2.8%，並料今年已發展市場經濟增長將從去年的2.7%放緩至1.3%，但預計亞洲新興市場和發展中經濟體的經濟增幅有望由去年的4.4%擴大至5.3%，更估計中國經濟增速可從去年的3%提升至5.2%。佘康如指出，亞洲為今年環球市場的亮點在所，因可受惠於中國經濟強勁復蘇，而施羅德投資對中國經濟增長的預期較IMF更為樂觀，料復蘇主要由服務業帶動，加上去年的低基數效應，估計今年全年中國經濟增長有望達6.2%。

美將停加息有利亞洲市場

理論上，經濟增長加快，將支持區內股市向好。佘康如表示，過去亞洲市場於危機過後的反彈幅度均可遠超其先前之跌幅，以MSCI亞太區（日本除外）指數為例，於金融海嘯2007年10月至2011年4月期間，該指數先跌61.4%，其後大幅反彈153.7%，又如疫情爆發的2019年12月至2021年5月期間，該指數先跌20.6%，其後反彈66.2%，但自2021年8月內地加強監管教育及科技等行業起至今年3月15日，其間即使具中國重新開放此利好因素，指數於跌32.4%後，僅反彈17.1%，此情况並不尋常，認為可能是受到外圍經濟增長放緩及美國加息等因素影響，相信隨着中國經濟增長有望於第二季加快，以及聯儲局將暫停加息，預期亞洲市場很大機會於下半年追落後。

儘管亞洲市場前景向好，佘康如提醒，由於過去一年美國累計加息幅度不少，預料在緊縮的金融環境下，今年下半年美國經濟或出現短暫淺層衰退，屆時來自外圍市場的負面消息或令亞洲市場波動，因此認為現階段投資亞洲市場，除可相對進取地於中長線增長主題作出部署，如投資於去碳化及技術自給自足等主題，同時亦宜投資於具一定防守性的股份，如公用股及房託，以平衡投資風險。

內地減碳排放 電動車前景看俏

對於較為進取的投資部分，她表示，短期內區內與消費相關的食品、飲品及廣告等行業，可受惠於中國經濟重啟後被壓抑的消費需求釋放，惟要留意「報復式消費」效應是否能夠持續至明年初，中長線方面則看好可受惠於技術自給自足國策的科技供應鏈相關行業，如半導體、軟件開發企業等，另基於內地致力減碳排放，亦看好內地電動車行業前景，還可留意內地的醫療板塊，因疫情顯露內地醫療系統的一些不足之處，料疫後這些領域將加快發展，此外行業於疫情期間引入部分海外醫療技術及設備，疫後內地業界積極將這些技術及設備本土化，成為行業另一增長點。

短線加入房託公用股可減風險

至於防守的部分，佘康如指出，可選擇能提供穩定派息的公用股及房託，並認為於亞洲市場即使選擇公用股，也不代表沒有增長潛力，以印度再生能源電力公司為例，此類公司既為公用事業，而公司所屬行業亦具長線發展前景，因印度市場再生能源的發展剛起步，行業具龐大增長空間。至於房託，她坦言無疑加息周期會影響房託的價格，但由於目前亞洲區內的房託一般可提供5至6厘的息率，可有助提升投資組合的防守性，當中較看好區內可受惠於中國重新開放的零售房地產信託，是基於近期如香港、新加坡及泰國等亞洲區內商場的人流均於內地旅客重臨下有所增加。

明報記者 劉敬華

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