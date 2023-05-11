發掘支付數據力量 加速香港成大灣區「超級聯繫人」

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隨著大灣區的融合，香港有望成為該地區數字支付的核心玩家。通過利用支付數據和大灣區數字支付解決方案，香港可以更全面地了解大灣區消費者，提供更具針對性和有效的服務。

提高跨境貿易效率 增強消費安全防欺詐

數據被譽為「新石油」，在當今數字化及人工智能應用的時代，其價值不斷攀升。因此，發掘支付數據的力量，成為了香港必須追求的目標，以加速香港成為數字與模擬世界之間的超級聯繫人願景。

數字支付解決方案還可以提高交易效率和促進跨境貿易。通過利用支付數據優化流程和實施大灣區數字支付解決方案，香港可以縮短商業活動的等待時間，提高交易速度，使跨境交易更加高效。

除此之外，數字支付解決方案還可以增強安全性，防止欺詐。通過採用生物識別和機器學習等先進技術，香港可以實時檢測和防止欺詐行為，保護消費者和企業權益及幫助香港融入數字經濟年代。

順應數字經濟展優勢 擔當樞紐助人民幣國際化

這是最好的年代，因為透過支付數據，香港可以更深入地了解消費者的需求和偏好，提供更個性化、高效和便利的服務。此外，通過分析支付數據，香港可以更好地了解中小型企業（SME）的金融需求，並提供量身定制的金融服務以支持其增長。

然而，這也是最壞的年代，因為隨著數據的增加，數據泄露、網上騙案和未經授權的支付事件也隨之增加。在過去的幾年中，香港也出現了多起未經授權的支付事件，如渣打銀行和滙豐銀行信用卡的未經授權付款，這些事件暴露了傳統金融系統網上支付安全的脆弱性。

香港一直以來都是國際金融中心和東西方文化融合的重要樞紐，這使得香港在數字支付和虛擬資產合法化方面具有獨特的優勢。近年來，隨著中國數字人民幣的全國落實和人民幣國際化的進程，香港正積極推動虛擬資產交易的合法化工作，加速數字支付和虛擬資產合法化，為人民幣國際化助力。

完善法規加強監管 維持數字支付領先地位

為了保障支付安全和隱私，需要採取嚴格的安全措施，如多重身份驗證、密碼保護、加密技術等。此外，還需要建立完善的監管機制，確保支付數據的合法性和安全性。這包括建立適當的法律法規和標準，加強監督和審核，建立良好的合規文化，以及對違規行為像歐盟及中國內地一樣進行嚴厲的處罰。只有這樣，香港才能在數字支付領域保持領先地位，並且在大灣區數字支付解決方案中發揮更大的作用。

數字支付和虛擬資產是未來金融發展的重要方向，而香港在金融監管、科技發展和國際化方面都擁有豐富的經驗和優勢。香港政府積極推動相關政策和法規的制定，為數字支付和虛擬資產合法化創造更好的環境，使香港能夠更好地發揮其優勢，成為數字支付和虛擬資產合法化的重要推動者和受益者。

香港將繼續致力於推動金融科技和國際化的發展，為人民幣國際化貢獻力量，同時也將為香港的繁榮和發展注入新的動力。

引領數字支付革命 成就全球金融科技新巔峰

數字支付解決方案是香港成為世界數字資產交易中心、完成金融科技創新的國家級任務的關鍵所在。通過利用支付數據和大灣區數字支付解決方案，香港不僅可以提供更個性化、高效和便利的服務，更能促進跨境貿易和金融包容，並有效防止未經授權的支付事件的發生。

作為全球金融中心，香港經驗豐富，制度完善，具備引領數字支付革命的實力和條件。現在正是香港發揮其優勢，加速實現大灣區的數字支付解決方案，引領全球金融科技新巔峰的時候！數字支付，不僅是未來的趨勢，更是香港成就金融科技領域新突破的必由之路。讓我們共同期待香港在數字支付領域的嶄新突破和引領全球金融科技的新局面！

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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