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B2B營銷要建立Facebook專頁嗎?

【Presented by：WAW Creation】有幸參與了數碼港和香港青年協會的創業講師和委員多年，我發現不少企業特別在B2B營銷上都苦無對策，即使在B2C上行得通的點子也無法奏效。雖然每個項目都獨一無二，但在好幾場諮詢後，其實都能找到可行的方案，B2B營銷並沒有我們想象中的那麼困難。

B2B不是只做LinkedIn就可以

意見領袖和LinkedIn營銷已在之前專欄講過，對於B2B市場的企業來說，這並不陌生。不過也有企業認為只要使用LinkedIn就足夠了，根據我為品牌做營銷的經驗，建立多個社交媒體營銷渠道其實很重要。B2B的產品和業務也可以建立B2C面向的獨立Facebook專頁或Instagram帳號，以跨平台分享內容。唯一要注意的是應將那些B2B內容和應用資訊以更輕鬆的手法演譯，更符合用戶在使用Facebook和Instagram時對內容的期望。B2B的目標客戶同樣存在於Facebook和Instagram，甚至其他渠道，對該主題有興趣的人也會追蹤相關的社交平台。

2條問題找AI幫忙

最近全球都集中在AI生產文字和圖像內容，AI的應用程式也越來越多。我認為現階段的AI分析能力其實也很強大，卻不如生產文字和圖像般受人注目。以前客戶數據分析都需要專屬工具，有些更收費昂貴，只有大品牌有能力負擔。現在，只要有渠道收集客戶意見，無論是意見表格、社交媒體平台留言、問卷調查、小組訪問還是銷售人員的觀察等，只要將調查結果和錄製訪談轉錄文字，再丟到AI中進行整理和分析效果都非常好。因此，我建議考慮以下兩個問題方向：1.為什麼不購買產品？2.如不購買會使用什麼替代品？分析出來的結果往往會有意外收獲，同時也可以為制定更有效的B2B戰略。

短片B2B也可以用得上

網絡研討會(Webinar)和使用影片作營銷，很多B2B已經使用純熟和廣泛應用。但短片營銷卻看似與B2B不相關。實際上，我曾經協助一個B2B品牌在短片營銷上取得成功，吸引了不少客戶。短片製作時可以考慮一片一信息，如果真的得放三至五個信息，需要更精準扼要地表達出來。其實如果預先規劃好長影片，也可以分段剪輯成短片應用。對於未製作過太多影片的品牌來說，AI生成的語音和人像是非常好的短片教學應用。例如Synthesia這個工具就是一個很好的例子，相較於傳統的拍攝和剪輯，可以更快速和經濟地製作影片。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com