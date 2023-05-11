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1個月拆息續抽升 港匯見10周新高 分析：套息交易平倉中資股派股息推升

【明報專訊】港元拆息升勢未斷，全線拆息昨日攀升至4厘以上，當中與樓按相關的一個月拆息連升15日至4.15762厘，見兩個半月新高。港匯續轉強，高見7.8288元創10周新高（見圖1）。有交易員指出，隨着本港銀行加最優惠利率（P）以及拆息持續抽高，令一直以來有從事套息交易的投資者，都選擇先行平倉，帶動港元需求增加，令港匯轉強。市場人士預計今個月拆息將繼續上升，有機會升至4.5厘或以上。

明報記者 鄺海盈

港元拆息全線逾4厘 隔夜息升92點子

昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息升91.75點子（1厘等於100點子）至4.4381厘；1個月拆息升38.5點子至4.15762厘；3個月拆息升16.85點子至4.2619厘；6個月拆息升14.2點子至4.34667厘；12個月拆息升5.49點子至4.56476厘。截至昨晚9時，港匯報7.8292元，升值121點子。

回顧美國3月加息時，港銀未有跟加，港美息差一度擴至2厘以上，令套息交易規模大增，至昨天港美息差已收窄至0.95厘（見圖2）。不過，最近拆息再次抽升，港美息差收窄，目前的套息交易誘因減少。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，在拆息持續抽高的情况下，早前以短倉進行的套息盤需要平倉，令港元需求上升。

星展：不排除港息挑戰5厘水平

李若凡續稱，臨近半年結及6至8月派息季，料銀行將會提前部署資金需求，在季節性需求推動下，料拆息會持續上升，港匯亦會升值至7.81至7.82水平。由於結餘已跌至歷史低位，不排除港息將追及美息，挑戰5厘水平，屆時港匯或再升穿7.81元。

拆息持續上升，同時本港的CASA比率（活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率）由今年初起持續下跌，由去年底的49.2%再跌至3月的46.9%，令銀行資金成本壓力愈大，又以中小型銀行尤甚。美聯儲上周加息後，匯豐已帶頭加息0.125厘，為美國加息幅度的一半，但周二集友銀行便要「跟足」美息加0.25厘，令本港出現四個P。

據早前金管局公布，3月的定期存款較去年底升5.1%至8.24萬億元，按年升48.6%。李若凡認為，目前銀行的定存息率普遍較拆息為低，但當拆息持續向上，年結效應中銀行的資金需求上升，港銀或再調升定存息率以吸納資金。