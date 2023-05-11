銷售成本回落 日清首季多賺22%

銷售超越2019年疫情前水平

集團今年首季毛利為3.62億元，按年上升8.8%，毛利率共錄得35.3%，較去年同期大幅增長4個百分點，主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。

此外，日清今年首季香港業務來自外部客戶的收入按年減少2.7%至3.97億元，主要因去年第五波疫情期間，對產品尤其是袋裝即食麵的需求突然激增，今年則不再出現。集團表示，銷售已超越2019年疫情前的水平，顯示隨著市場逐漸恢復正常，業務已經重回增長軌道。

內地業務方面，來自外部客戶的收入亦按年減少4%至7.3億元，主要因人民幣兌港元貶值所影響，按當地貨幣計則升3.3%。日清表示，內地高增值麵市場繼續擴張，集團亦積極擴大銷售地域，並強化合味道品牌地位。此外，由於實施價格調整，收入按年有所增加，而收入增加抵消原材料成本上漲，溢利亦按年提升。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，集團今年首季利潤與疫情前相比已錄雙位數增幅，反映高端化策略的成效，市場恢復正常時，業務仍能實現持續增長。他又稱，消費市場仍充滿競爭和挑戰，對前景保持審慎樂觀，未來將繼續利用旗下多元化的產品組合，制訂各種營銷策略推動銷售表現，增強整體競爭力。