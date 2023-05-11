裕元首季純利挫逾四成

集團期內來自製鞋活動的營業收入按年減少16.8%至11.6億美元，出貨鞋履雙數亦減少24.0%至5390萬雙，不過由於高端鞋履需求相對穩健，平均售價按年提高9.6%至每雙21.53美元；鞋履、鞋底等製造業務的營業收入亦按年下跌18.1%至12.55億美元。

稱訂單疲弱影響產能利用率

裕元指訂單表現疲弱影響製造業務產能利用率及營運效率，營運反槓桿拖累盈利能力，將繼續改善生產排程，靈活配置以平衡產能及需求。此外，由於內地全面鬆綁防疫措施，商場人流及店內客流量逐漸恢復，加上去年3月底封城的低基數效應，集團零售附屬公司寶勝國際（3813）復蘇趨勢持續，以人民幣計其佔裕元首季營業收入按年升6.5%；以美元計按年微跌1.2%。

集團強調，對製造業務長遠前景保持樂觀態度，不過宏觀經濟逆境和整體行業的高庫存水平，短期內將繼續影響訂單能見度和全球鞋履需求。有見及此，集團將持續中長期產能佈局策略，瞄準如印尼及印度等最佳地區，為製造產能進行多元化配置。

集團昨日同時公布4月份綜合經營收益淨額6.85億美元，按年跌8.2%，當中仍主要受製造業務拖累，單計寶勝期內綜合經營收益淨額按年升53.4%。