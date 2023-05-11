永利上季收入倍增 虧損大幅收窄

首季EBITDAR 1.56億美元

該集團行政總裁潘國宏在分析員會上表示，首季度的EBITDAR 1.558億美元，首季度及之後以經營表現而言，永利皇宮偏向優於永利澳門，料中期業績時會維持有關狀態。永利澳門在季內的東邊博彩場地因為需要翻新，對該項目構成影響。同時集團已逐步建立傳統市場以外的聯繫，冀改善國際客源的表現。直營的貴賓廳或俗稱公司廳，相對今年首季度有進一步增長，並較2019年度同期生意倍增。他強調，集團掌握16億美元現金及流動性，足以支持未來發展所需。

永利澳門的母公司永利渡假村（美：Wynn）業績公告指，永利皇宮及永利澳門的EBITDAR分別達到1.111億美元及4470萬美元，同樣扭轉虧損情况。永利渡假村甚至恢復派季度現金股息0.25美元。永利澳門受惠於業績好轉，昨日收市股價逆市升2%。其他濠賭股的表現均見做好，普遍升1%至2%，當中升幅最大為金沙中國（1928），全日升幅達2.59%。

瑞銀表示，永利的管理層提示，若果澳門市場的年賭收達到265億美元，該集團的EBITDA將會重返接近2019年度的疫情前水平。該行認為，這已經比同業的共識水平為佳。CBRE的報告則認為，永利澳門的市場佔有率已重回2019年度的14%水平，增長動力更得以持續。從管理層所言，並非純復蘇，而是超越2019年疫情前的表現。