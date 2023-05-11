匯控：首季新增資產流入 2/3來自亞洲

瑞信被收購後，市場傳出不少瑞信員工離職他投的消息。馬勵濤表示，他們從各競爭對手，包括從瑞信吸引人才，不過沒有專門針對個別同業招聘。他也不懼怕瑞銀收購瑞信後，成為強大的瑞士財富管理競爭對手。

首季財富管理業務收入增13%

匯控首季財富管理業務收入按年增長13%至19.61億美元，管理層曾在業績會提及，部分是受香港與中國內地，以及與國際通關，帶動業務活動強勁，而內地訪客重回香港投保，也帶動大量新增財富管理帳戶。馬勵濤表示，自新冠疫後重啟後，資金正在流入香港，中國內地也會繼續是區內財富管理業務的主要動力。他看好香港擁有強勁法律框架，有助成為財富管理中心，而新加坡也是中國內地客戶偏好的財富管理地點。

此外，匯控在首季業績提及開展最多20億美元的股份回購，該行昨日公布會在昨日至9月30日進行，回購的股份將被註銷。該行已與摩根士丹利訂立協議，在英國和香港進行回購。

匯控財務總監艾橋智在首季業績會預告，會視乎該行的資本產生能力、經濟情况和出售加拿大業務進展，在今年下半年，以及2024和2025年考慮進行一系列回購。