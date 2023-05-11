匯控：首季新增資產流入 2/3來自亞洲

【明報專訊】匯控（0005）在今年首季業績披露，期內錄得220億美元淨新增投資資產流入。匯控財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤昨日接受外電訪問時表示，其中有三分之二來自亞洲。3月瑞信（美：CS）出現市場信心危機，最終在瑞士監管當局介入下被瑞銀（美：UBS）收購，他指有明顯數量的資金從瑞信流入，但並非新資金增長的主要來源。
瑞信被收購後，市場傳出不少瑞信員工離職他投的消息。馬勵濤表示，他們從各競爭對手，包括從瑞信吸引人才，不過沒有專門針對個別同業招聘。他也不懼怕瑞銀收購瑞信後，成為強大的瑞士財富管理競爭對手。
匯控首季財富管理業務收入按年增長13%至19.61億美元，管理層曾在業績會提及，部分是受香港與中國內地，以及與國際通關，帶動業務活動強勁，而內地訪客重回香港投保，也帶動大量新增財富管理帳戶。馬勵濤表示，自新冠疫後重啟後，資金正在流入香港，中國內地也會繼續是區內財富管理業務的主要動力。他看好香港擁有強勁法律框架，有助成為財富管理中心，而新加坡也是中國內地客戶偏好的財富管理地點。
此外，匯控在首季業績提及開展最多20億美元的股份回購，該行昨日公布會在昨日至9月30日進行，回購的股份將被註銷。該行已與摩根士丹利訂立協議，在英國和香港進行回購。
匯控財務總監艾橋智在首季業績會預告，會視乎該行的資本產生能力、經濟情况和出售加拿大業務進展，在今年下半年，以及2024和2025年考慮進行一系列回購。