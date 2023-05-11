Airbnb首季虧轉盈 賺近1.2億美元

【明報專訊】受惠於房費高企，以及混合辦公模式（hybrid work, 辦公室與遙距工作混合）推動租賃需求，短期住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）第一季扭虧為盈，錄得1.17億美元利潤，去年同期虧損約1900萬美元。這也是Airbnb首次在第一季，按通用會計準則（GAAP）實現盈利。不過由於新冠疫情前的旅行模式恢復，消費者面對通脹高企及潛在經濟衰退的擔憂，紛紛尋求較便宜的住宿，Airbnb預期第二季預訂量及每天平均房價將較去年同期下滑，疲弱的前景拖累股價早段挫逾一成。
該公司第一季的預訂總值（GBV）按年增長19%至204億美元，住宿和體驗預訂量按年增長19%至1.21億次。每天平均房價為168美元，按年持平。Airbnb行政總裁切斯基（Brian Chesky）在財報電話會議表示，北美消費者對價格最為敏感，尤其是美國，價格最低的房源入住率最高。Third Bridge分析師Nicholas Cauley指出，家庭預算的壓力，可能會導致消費者選擇更實惠的住宿，使未來幾季房價下滑，加上旅遊預訂服務競爭激烈，Airbnb前景具不確定性。
Airbnb表示，為保持競爭力，正為房東配備新的工具，以規範房價，並提早開始營銷活動，以便在暑期旺季前，吸引注重成本的客戶。
此外，Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，Twitter的新功能將包括加密私訊。這類此於WhatsApp的服務，並將提供語音及視訊通話，但他未披露語音及視訊通話是否同樣加密。他又稱，用戶很快能用帳號，與平台上的任何人進行語音和視訊通話，而毋須提供電話號碼。他去年曾表示，要將Twitter打造成整合各種強大功能的萬能軟件，相當於美版微信。