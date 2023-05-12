moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

拆息16年高 中小行4厘息搶定存 分析：港元需求增 料存息仍有上調空間

【明報專訊】港元拆息繼續抽升，昨日隔夜拆息升至近4.81厘見16年新高，與樓按相關的1個月拆息連升16日直逼4.53厘。銀行拆借成本急升，令中小銀行加息搶存愈趨急進，建行亞洲、大新及信銀國際等3個月定存息再逼4厘，華僑永亨6個月定存息連現金獎賞則高達4.18厘。有市場人士認為，由於銀行體系結餘處於近年新低水平，加上近期港元需求增加，料定存息尚有上調空間，惟或仍難以回到去年底定存息5厘的高位。

明報記者 鄺海盈

港元定存自去年底高位回落後，本月中小銀行再次發力加存息。不過，今次銀行集中加3個月等短期存息，大部分調升0.1至0.2厘。當中以建行亞洲提供3個月定存3.9厘息最高，惟起存額為100萬元，並需為指定客戶，信銀國際3.8厘，起存額為1萬元；華僑永亨則以6個月定存作推廣，連現金獎賞計，存息達4.18厘（見表），為最近首家定存息超越4厘的銀行。

1個月拆息連升16日逼4.53厘

此外，虛擬銀行同樣積極加息，平安壹賬通銀行3個月存息急加0.5厘至3.7厘，起存額為50萬元；匯立銀行（WeLab Bank）更加1.1厘至3.6厘，起存額為10元。

昨日拆息全線貼近4.5厘或以上，隔夜拆息升36.8點子至4.80607厘（見圖）；1個月拆息升37.19點子至4.52952厘；3個月拆息升22.88點子至4.49071厘；6個月拆息升14.2點子至4.48869厘；12個月拆息跌0.36點子至4.56119厘。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰解釋，拆息持續向上主要反映港元流動性下降，包括銀行結餘處於15年低位、在港上市的內地企業派息季臨近，以及陸續有新股出籠。不過，他指港元及美元拆息的差距已經收窄並回到1厘左右的正常水平，預計港息將趨向穩定。目前市場大致預期美國加息周期即將完結，加上港元貸款未有重大需求，料息口難以觸及去年底高位水平。港元匯率則續維持7.8至7.85水平。

業界：部分銀行或追加P

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，短期內拆息有可能挑戰5厘以上水平，並維持於高水平一段時間。當拆息繼續高於Ｈ按封頂息率，其他銀行根據自身資金成本壓力增加下，仍有條件於下次聯儲局議息會議或之前追加最優惠利率（P），預計幅度約0.125厘。