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港交所傳研極端天氣開市方案 或准小經紀延期交收結算

【明報專訊】港交所 （0388） 正準備就颱風及黑雨期間維持交易運作提建議，以跟進財政司長陳茂波在預算案提出極端天氣日子繼續開市的建議。彭博報道引述消息指，選項之一包括讓小經紀可延期交收及結算，結算所須為相關風險包底，據稱有關建議，已獲證監會及金融管理局支持。港交所行政總裁歐冠昇早前接受本報訪問時稱，不急於推出方案，亦需確保所有人安全。

有關報道並沒有透露消息所提出的選項之具體執行細節，現時正醞釀的極端天氣保持運作的建議仍有待落實，並且會在完成諮詢後才作出最終改動。依照現有運作模式，若天文台懸掛8號或以上颱風信號及黑雨警告，港交所會暫停交易。

港交所行政總裁歐冠昇早前接受本報專訪時表示，港交所正與所有交易對手及參與者合作，找尋極端天氣下「市場繼續運作，但又不會令任何人面對風險的方法。」他重申香港作為國際金融中心，國際投資者對此有期望，有需要維持國際競爭。

不過，他強調與市場討論仍處初階，毋須急於推出方案，而是希望「確保所有人都明白這是為了香港好」。港交所最終會就建議方向正式諮詢市場。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠接受本報查詢時表示，香港市場是全球唯一或極少數的市場，在惡劣天氣下停市。但是就算大方向是要和外國市場接軌，業界仍關注到在惡劣天氣下返工時，遇到危險，甚至如何釐清責任險的問題。建基於業界已經在疫情期間有在家工作的經驗及考驗，他相信，在惡劣天氣下，需要在盤房及結算作出更好的安排，同時在交收過程中，要釐清銀行如何處理交收的細節。若然當局落實延期交收及結算，他說：「概念上及理論上可以預料，工作量會大了，積壓在所難免，但是並非不可解決，料延後交收時，可預見之後持續（跟進）一、兩日。」

業界：工作積壓非不可解決

前線的業界團體證券及期貨專業總會會長陳志華則稱，政府及港交所方面應該加強和業界溝通，並且要說清楚黑雨還是在打風開市。他更關心到，在惡劣天氣下運作，銀行、交通、電腦資訊科技、保險等等環節有無應變計劃。他更說，面對世界氣候惡化，政府及港交所卻推動要求業界在惡劣天氣下返工，是否做到社會責任，令人質疑。