內地4月新增人民幣貸款7188億 僅預期一半

分析：5月受「五一」假帶動料好轉

人民銀行昨日公布多項金融數據，4月末，社會融資規模存量為359.95萬億元，按年升10%。4月人民幣新增貸款7188億元，按年多增649億元。 分部看，住戶貸款減少2411億元，其中，短期貸款減少1255億元，主要反映住房按揭需求的中長期貸款，從3月份的急增634億元，逆轉為減少1156億元，下跌金額亦是2007年有紀錄以來最大。

薛俊昇表示，首季優惠政策刺激下，帶動個人大額消費；但優惠過後消費者變回理智，反映於住戶短期貸款減少。中長期貸款減少，亦反映住戶對樓宇投資回歸冷靜和觀望態度。

另一方面，他指月內來自企業的中長期貸款持續增長，可見市場在政府支援下發展較穩定，特別是房地產，儘管投資力度不大，但亦顯示企業對復蘇前景較樂觀。4月份，企業單位貸款增加6839億元，其中、短期貸款減少1099億元，中長期貸款增加6669億元。

4月末廣義貨幣（M2）餘額280.85萬億元，按年升12.4％，略低於預期，增速較3月放緩0.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額66.98萬億元，按年升5.3%。流通中貨幣（M0）餘額10.59萬億元，按年升10.7%。薛俊昇認為，M2按年仍升逾一成，反映交易資金流「不俗」。他續稱中國首季GDP增長4.5％，若按全年GDP增長預測5％至6％，足見首季增速較快，企業集中在首季投資；第二季以後若一直只依靠內需，未有新元素刺激經貿交易，預料次季融資規模、廣義貨幣會繼續減弱，但傾向穩定發展，整體金融數據將配合全年GDP增長預測。