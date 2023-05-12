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中國4月CPI僅升0.1% 分析料不會步入通縮

標籤：中國CPI

【明報專訊】國統局公布，4月居民消費價格指數（CPI）按年升0.1％，差過市場預期，升幅較3月放緩0.6個百分點，按月亦跌0.1％，從各分類項目可見，食品價格回落成為拖低CPI主要因素，反之服務類產品物價升幅較快，反映經濟復蘇仍不均衡。分析師預測，內地仍處於通脹放緩階段，未至於步入通縮，「五一」假期有機會刺激5月CPI上升。

受去年同期上海封城和疫情的低基數影響，按月變幅或更能反映目前內需消費走勢，食品煙酒類價格按月跌0.6％，當中鮮菜價格跌6.1％，豬肉價格跌3.8％。另外衣著價格跌0.1％，居住、生活用品及服務按月持平。 其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別按月升1％、0.5％和0.1％。而若扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.7％，按月升0.1％，表現與3月一致，亦反映了服務較高品消費復蘇力度較佳。

國統局城市首席統計師董莉娟分析指，大量鮮菜及水果上市令價格下跌；加上消費淡季影響和生豬產能充足，豬肉價格再下跌。4月小長假期間出行需求增加，交通工具租賃費、飛機票、賓館住宿和旅遊價格均有上漲，升幅介乎於4.6％至8.1％之間；但受國際原油價格波動影響，汽車價格下跌。

4月PPI跌3.6% 差過預期

工業生產者出廠價值指數（PPI）按年跌3.6％，差過預期，按月跌0.5％，主要受國際大宗商品價格波動，如鐵礦石和石油，疊加外圍市場需求總體「偏弱」等因素影響。如石油和天然氣開採業價按年下滑16.3％。鋼材、水泥等行業供應整體充足，但需求不及預期，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格按月跌1%，水泥製造價格按月跌0.1%。煤炭產能釋放，但進口量仍較大，煤炭開採和洗選業價格按月跌4%。