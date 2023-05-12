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「中特估」退潮 港股三連跌成交縮

【明報專訊】中字股、「中特估」（即中國特色估值體系題材）概念退潮，港股昨日反覆曾跌176點，全日收報19,743點，微跌18點。上海證券交易所昨日就中證國新央企股東回報ETF準備開售舉行推介會，但是未有進一步為中字股及中特估概念助燃。內銀、內險、石油股早段反彈已經乏力，個別出現倒跌，龍頭科網藍籌ATMXJ個別發展，並靠績優股撐起市場。

資金重回科網股

中字股及「中特估」欠缺跟進及退潮，港股成交額連跌兩日，昨日只餘970.29億元。藍籌內銀股中，除了招行（3968）微升0.62%外，其他內銀普遍偏軟，當中工行（1398）跌幅最大，跌1.11%；內險股方面，中人壽（2628）無升跌，平保（2318）微跌近1%，表現乏善足陳。三大石油股則全線向下，中石油（0857）跌幅最多，全日跌1.46%。

盈富成交65億 沽空佔24億

投資者成交重回科網股身上，儘管該等股份呈個別發展，但是成交額則位列市場前列，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別錄得57.47億元、37.27億元及27.69億元，三者做價分別跌0.97%、升3.06%及跌0.39%。個別投資者則換馬至藥明生物（2269）及理想汽車（2015），兩者分別升2.98%及17.07%。

港股連跌三日，加上科網股處於低位，反映恒指走勢的盈富基金（2800）錄最多成交，達到65.53億元，沽空額則達到24.46億元，為過去6個交易日以來最多。「北水」方面，尤以經深圳港股通淨流入盈富基金最多，涉及資金高達13.05億元，反映投資者趁低追入恒指ETF博撈底。