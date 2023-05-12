「中特估」退潮 港股三連跌成交縮

【明報專訊】中字股、「中特估」（即中國特色估值體系題材）概念退潮，港股昨日反覆曾跌176點，全日收報19,743點，微跌18點。上海證券交易所昨日就中證國新央企股東回報ETF準備開售舉行推介會，但是未有進一步為中字股及中特估概念助燃。內銀、內險、石油股早段反彈已經乏力，個別出現倒跌，龍頭科網藍籌ATMXJ個別發展，並靠績優股撐起市場。