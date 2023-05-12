受惠通關 宏利香港APE升26%

每股股息0.365加元 按年增11%

宏利開市前公布業績，昨跟隨大市下跌1.37%，收報151.4元。年初香港與內地通關，帶動冰封3年的內地訪客投保復蘇，宏利香港首季內地訪客APE創季度新高，為2018和2019年季度平均的兩倍以上，在整體APE佔比亦創新高。另外，宏利香港又表示，本地客戶APE銷售額表現強勁，對康健和退休方案有殷切需求，危疾保險和延期年金APE按年增長四成。截至期末，宏利港澳代理人數為1.11萬人，按年跌3%，該行指今年底前目標進一步擴展團隊。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，隨着港澳邁向經濟復蘇，相信本地和內地訪客對康健和保障產品興趣會持續增加。該行將在尖沙嘴開設第二間尊尚客戶中心，協助銀行和經紀伙伴處理高端客戶和內地訪客理財需求。

宏利集團APE為16億加元，按年減少3%，亞洲業務在香港帶動下上升5%至11.73億加元，不過加拿大業務APE則受市場波動影響獨立基金產品需求，以及大額團體保險市場出現變動，按年跌19%至2.93億加元，美國APE則因短期利率上升、股市波動影響消費者情緒，按年跌22%至1.34億加元。宏利集團首季核心盈利為15億加元，以固定匯率計算按年增6%，首季每股股息0.365加元（約2.13港元），按年增11%。