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京東上季扭虧賺62億 續完善業務架構 冀今季更好

標籤：經濟

【明報專訊】京東系公布截至3月底首季業績。其中電商京東集團（9618）轉虧為盈，錄得純利62.61億元（人民幣，下同），去年同期蝕29.91億元；經調整純利75.91億元，按年增88.27%，高過預期，收入則略增1.38%至2429.56億元。受惠業績勝預期帶動，京東美股盤前曾升半成。

明報記者 石永樂

收入分佈方面，期內京東零售收入2123.58億元，跌逾2%，經營利潤98.44億元，按年增24.7%，京東上季起推百億補貼，但期內營銷開支仍然受控，按年降8%至80億元；旗下京東物流（2618）貢獻收入367.28億元，增34.28%；即時配送及零售平台達收入25.76億元，飆升2.74倍；新業務收入34.5億元，跌40.06%。季內集團推出「春曉計劃」等一系列扶持舉措，帶動期內新增商家數量按年增加240%；用戶購物頻次、用戶平均貢獻收入值（ARPU）、日均活躍用戶數（DAU）亦同步提升，至3月底止，京東PLUS會員規模達3500萬。

首席執行官徐雷表示，首季轉盈主要得益於集團在精細化營運、優化商品組合，以及豐富服務範圍等方面所做出的努力，未來幾個季度京東將進一步完善業務架構。首席財務官許冉說，季內加入京東平台的第三方商家數量達到歷史新高，隨着業務調整的推進，她預期第二季將看到更多財務上和經營上的改善。

京東物流虧損按年收窄

對於上任京東首席執行官一年便退任的徐雷，昨於電話會議上回應退休是想有更多時間陪伴家人，接替他的許冉在京東集團的發展過程中起到了非常大的作用，又稱對方比自己和創辦人劉強東更年輕、更有戰鬥力，形容她在公司的傳承和價值觀方面也得到了整個公司高管的認同，集團董事會都認為許冉可以帶領京東進入下一個階段。許冉則強調京東的長遠策略不會改變。

京東物流方面，季內虧損約9.89億元，按年收窄28%；經調整虧損約7.12億元，按年收窄10.8%；季內367億元收入當中，一體化供應鏈客戶收入為184.51億元，按年增3.1%，其他客戶收入為182.78億元，按年增93.4%。

京東健康（6618）首季的收入按年增長54%至139.5億元，經營盈利按年增11.9倍至7.95億元，非國際財務報告準則（non-IFRS）經營盈利增1.07倍至11.57億元，截至3月底止，年度活躍用戶數超過1.59億，第一季內日均問診量超過40萬。