京東大執位 「二把手」退任CFO掌帥印

徐雷將立即開始交接流程，以確保留有充足時間，在6月份退休前將首席執行官職務順利交接予許冉，徐雷退休後將擔任京東集團顧問委員會首任理事長。49歲的徐雷戴耳環、穿潮牌、玩搖滾，於2009年1月正式加入京東，歷任京東商城市場營銷部負責人、無線業務部負責人、京東集團CMO、京東零售CEO及京東集團總裁，有京東「二把手」之稱。但隨着進入2022年京東核心業務再度出現下滑，徐雷亦很少公開露面。

至於接替徐雷的許冉在2018年7月加入京東，成為京東CFO的兩年時間，先後協助京東完成了達達、德邦、中國物流地產等併購工作，以及京東科技的業務重組以及京東在港的二次上市，京東創辦人劉強東曾評價她「在京東投融史上發揮了重要作用」。

隨着單甦接替許冉任京東集團首席財務官，京東物流委任吳昊為公司首席財務官。而京東健康（6618）亦公布，曹冬因將於JD.com, Inc.擔任新的職務，已提呈辭任首席財務官職務，即日起生效，並於同日委任鄧卉接任。