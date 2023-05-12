Disney+訂戶意外連跌兩季 CEO削成本奏效 串流媒體虧損收窄

Disney+在第一財季已流失240萬訂戶，分析師原預期第二財季的訂戶可輕微回升。投資者對Disney+連續兩季訂戶減少感到失望，股價早段挫8%。相比下，主要競爭對手Netflix（美：NFLX）在首季增加了175萬訂戶。不過投資者對迪士尼不惜一切代價拓展串流媒體市場的策略失去耐性，令迪士尼更專注於成本效益。自2019年以來，迪士尼已向串流媒體業務投入超過100億美元，令艾格急於開源節流。

預告向不想收看廣告訂戶加價

市場人士指出，串流媒體行業以低價搶客的燒銀紙戰已經告終，實現盈利才是目前的重點。迪士尼的串流媒體業務收入在第二財季按年增長12%至55億美元，部分由於訂閱費上漲。雖然訂戶總數下降，但迪士尼來自全球Disney+每名訂戶的每月平均收入按季增長13%。迪士尼預告，今年稍後仍將向不想收看廣告的訂戶加價。

迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）亦表示，迪士尼未來將「製作更少內容」。不過艾格認為，這不會對全球訂戶增長帶來影響。迪士尼表示，正通過削減營銷成本，為串流媒體業務節省部分開支，不過為宣傳新節目發布，相關成本將在本季增加約1億美元。

主題樂園表現佳 迪士尼多賺逾倍

艾格表示，對串流媒體業務改善感到高興，反映迪士尼調整策略的成效。他又預告，今年稍後將Hulu及Disney+的串流媒體服務整合到一個應用程式，為廣告商創造更多機會。由於廣告銷售下滑，迪士尼傳統的有線電視網絡（Linear Networks）收入已在第二財季按年下跌7%至66億美元。

不過自新冠防疫限制解除以來，迪士尼主題樂園的表現強勁，第二財季經營利潤按年增長23%至21億美元，這主要由於上海和巴黎主題樂園的遊客量及遊客消費增加，加上香港主題樂園的營業日數回升。整體而言，迪士尼第二財季收入按年增長13%至218億美元，利潤按年增長超過1倍至12.7億美元，經調整每股盈利93美仙，符合分析師預期。迪士尼現正裁員7000人，預計一系列節流措施最少可節省55億美元。

（綜合報道）

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