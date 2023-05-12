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美存保基金損失大 FDIC倡大行填氹

【明報專訊】美國聯邦存款保險公司（FDIC）估計，此前為擔保兩家倒閉銀行的存款，以致存款保險基金（DIF）損失高達158億美元。FDIC昨建議，資產價值超過500億美元的美國大型銀行，須為DIF填補95%的成本，而資產少於50億美元的小型銀行毋須承擔相關開支。FDIC預計，從明年開始，美國有113家銀行須支付這些額外開支，拖累主要銀行股早段下滑。此外，存款持續流失的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）（美：PACW）透露，上周流失了9.5%存款，並承諾向美聯儲提供更多抵押品以增加其借貸能力，再次引發市場對中小型銀行的擔憂。

銀行股下滑 道指曾跌逾300點

西太平洋合眾銀行股價早段挫25%，KBW地區銀行指數早段挫2%。受迪士尼（美：DIS）股價下挫拖累，道指早段跌逾300點。

迹象顯示，美國就業市場及潛在通脹壓力開始降溫。在截至5月6日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加2.2萬人，總數增至26.4萬人，是2021年10月以來最高。此外，美國生產者物價指數（PPI）在4月的按年升幅回落至2.3%，是2021年1月以來最低。剔除食品及能源價格的核心PPI，在4月按年僅升3.2%，也是2021年3月以來最低。

PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。生產成本的升幅持續放緩，增強了美聯儲暫停加息的理據，不過由於通脹仍然高企，意味美聯儲仍有一段時間將利率保持高位。美匯指數昨晚升至102，英鎊回落，兌美元跌0.8%至1.25水平。

英加息0.25厘 央行料今年不會衰退

為遏抑通脹，英倫銀行昨宣布加息0.25厘，將基準利率上調至4.5厘，符合市場預期。隨着能源價格回落及政府推出刺激措施，英倫銀行預計，英國經濟表現將較原先預期具韌性，今年上半年GDP將會持平，若排除罷工和額外假期的潛在影響，基本產出預計將溫和增長。該央行最新預測，英國今年不會陷入經濟衰退，並在2025年中以前溫和增長。

（綜合報道）

[國際金融]