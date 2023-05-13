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長和減持意國電訊資產 作價205億 向私募EQT轉讓合營60%權益 收益38億

【明報專訊】長和（0001）旗下意大利電訊業務，正式落實將旗下Wind Tre的網絡設備、流動及固網的批發業務劃分予新公司，並將新公司權益的60%轉讓予私募基金EQT（殷拓）。今次交易所定的新公司企業價值為34億歐元，長和按照條款，將獲得不少於24億元歐元（折約204.81億港元）交易代價，料完成交割時，股東應佔收益約38億港元。

明報記者 陳偉燊

長和預計，待獲得監管機構批准後，交易會於6至9個月內完成。Wind Tre日後將保留零售業務，繼續營運，並繼續拓展其他收入來源。新公司的顧客亦得到保證，能與一個獨立於Wind Tre管理的流動通訊營運商合作。長和表示，今次交易套現所得款項，將用作一般企業用途，並為其核心業務活動之資本開支及投資提供資金。

霍建寧：符合集團輕資產策略

長和集團聯席董事總經理兼歐洲電訊業務旗艦CKHGT董事總經理霍建寧表示：「這項交易符合集團的『輕資產』策略，讓我們收回網絡投資成本。同時Wind Tre的合作伙伴將維持網絡的先進技術，為我們的客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定。我們的合作伙伴EQT是基礎設施投資領域的著名投資者，我們期待與他們長期合作。」

今次交易，為長和在2016年尾完成將旗下3意大利與荷蘭VimpelCom在意大利的Wind網絡合併，以及出資收購VimpelCom手上的合併業務Wind Tre五成持股，變成全資擁有Wind Tre後的減持資產套現行動。

在長和宣布減持當地批發電訊業務之前，Wind Tre已於2021年中完成出售意大利的電塔業務，套現33億歐元。不過，Wind Tre持續減磅同時，長和早已因應WindTre業務合併後所產生的商譽，接連於2021年及2022年兩個年度，分別作出商譽減值154.76億港元及110.39億港元，共265.15億港元，與出售多項資產所得，互有抵消。

上兩年度商譽減值265億

EQT表示，預見在流動數據流量激增、5G手機基站增加、物聯網（IoT）和新技術的帶動下，歐洲各地對強大及穩定的數碼基建需求正在增長。其透過EQT基建VI今次持股60%的新成立公司，將為Wind Tre及其他意大利流動通訊營運商提供批發連接服務，成為該國網絡覆蓋率和容量最大的流動通訊網路供應商，及全國數碼基建重要的一部分。EQT將投資於新公司的網絡，追求創新的增長機會，以更好地服務意大利的數碼生態系統。